Pavel Horváth: Fotbalové hřiště je novodobý kostel

S plzeňskou Viktorií má za sebou úspěšný vstup do sezony, západočeský celek si vedle postupu do dalšího předkola Evropské konferenční ligy připsal také dvě vítězství v nejvyšší domácí soutěži. „Vstup je to povedený, s výsledky musíme být spokojeni. Ceníme si jich o to více, že se potýkáme s množstvím zranění. Nicméně kluci, kteří nastupují, se šance chopili skvěle. Čeká nás náročný program, ale těšíme se na každý zápas,“ říká Pavel Horváth, který má coby ambasador projektu Kopeme za fotbal velkou radost také z rozjezdu amatérských soutěží.