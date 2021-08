Před týdnem tréninkový plac, teď na Plzeň čeká kulečník z Premier League!

V uplynulém předkole museli k odvetě s běloruským Brestem až do Jerevanu, hrála se na tréninkovém hřišti, navíc za silného větru. Kulisy připomínaly spíš přípravu. Ve čtvrtek večer v Cardiffu to ale bude jiné kafe, fotbalisté Plzně si to v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy rozdají s velšským The New Saints na stadionu, kde se ještě před dvěma lety proháněly největší světové hvězdy v rámci Premier League.