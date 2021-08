Soupeř Plzně nikomu nic neříká. Před lety ale velšský tým trumfnul Cruyffův Ajax!

V Evropě jsou neznámí. Přitahují však rekordy. Před čtyřmi lety se jim dostalo dokonce světového prvenství. The New Saints, se kterým fotbalová Plzeň ve čtvrtek večer v Cardiffu rozehraje 3. předkolo Konferenční ligy, překonali v roce 2017 o jeden triumf téměř 45 let starou rekordní vítěznou šňůru Ajaxu Amsterdam s legendárním Johannem Cryuffem.

Výhra z ledna 2017 byla 27. v řadě. Následně The New Saints sérii přerušili nečekanou domácí remízou. V dalším období je v počtu vítězství za sebou překonaly anglické Jersey Bulls FC (36) a FC South Shields (32). O pozici klubu s nejvyšším počtem velšských titulů (13) ale The New Saints jen tak nepřijdou.

Díky domácí dominanci se pravidelně účastní pohárových předkol, ještě nikdy ale do základní skupiny nepostoupili. Přesto budí respekt, v předchozím souboji dali litevskému Žalgirisu Kaunas celkem deset gólů. „Dát jakémukoliv soupeři pět gólů není jednoduché, a když je dáte dvakrát po sobě, určitě sílu a kvalitu máte," citoval plzeňský web brankáře Aleše Hrušku.

Co je vlastně zač soupeř Viktorie? Jakou má historii? Vznikl před 18 lety sloučením velšského TNS Llansantfraed a anglického Oswestry Town, který byl založen už v roce 1860. Sídlí sice na území Anglie, kvůli lepší dopravní dostupnosti se přihlásil do velšských soutěží. S TNS Llansantfraed se sloučil z důvodu finančních problémů.

Llansantfraed začala v devadesátých letech sponzorovat počítačová firma Total Network Solutions, z klasického vesnického klubu udělala účastníka velšské ligy a evropských předkol. Když před 15 lety ukončila firma podporu, klub se přejmenoval na The New Saints. Poradí si s ním Plzeň?

„V nové sezoně jsme zatím všechny zápasy vyhráli, teď nám velí povinnost zvítězit znovu. Chceme do skupiny a uděláme všechno, abychom po třech letech vrátili poháry do Plzně," prohlásil Hruška. Čtvrteční duel na stadionu v Cardiffu má výkop ve 20.45, přímý přenos nevysílá žádná televize.