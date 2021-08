FAČR představuje novou značku Náš fotbal

Značka NÁŠ FOTBAL má za cíl rozvíjet široké škály fotbalových projektů asociace, nacházet jejich průsečíky napříč společností a tím spojovat a aktivovat sportovně založené lidi. Vznikla na popud FAČR, která chce jejím prostřednictvím podporovat rozvoj našeho milovaného sportu napříč regiony ve všech jeho podobách a bez jakéhokoliv omezení. Brand NÁŠ FOTBAL by měl být základnou pro český fotbal, měl by pomáhat přivádět a vychovávat nové hráče, funkcionáře, fanoušky, trenéry či rodinné příslušníky všech těch, kteří se pohybují ve fotbale. Tak, aby z něj nakonec čerpaly profesionální kluby, reprezentační výběr i samotná fotbalová asociace. A to napříč mládežnickým fotbalem, ženským fotbalem, futsalem nebo „pralesními“ ligami. To vše je NÁŠ FOTBAL!