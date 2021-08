Střídání brankářů nebylo podle Tuchela spontánní, ale připravené už od února

Souboj mezi vítězem Ligy mistrů (Chelsea) a Evropské ligy (Villarreal) na stadionu Windsor Park v Belfastu odstartoval lépe anglický celek. Ve 27. minutě otevřel skóre Hakím Zijach, v 73. minutě vyrovnal Gerard Moreno. Španělský tým předtím dvakrát trefil brankovou konstrukci. Na penalty Chelsea zvítězila 6:5. Londýňané získali Superpohár podruhé v historii a poprvé od roku 1998.

Tuchel své zprvu překvapivé rozhodnutí po utkání vysvětlil. "Nebylo to spontánní. Bavili jsme se o tom s brankáři po únorovém osmifinále Anglického poháru proti Barnsley. Viděli jsme statistiky a byli jsme dobře připraveni. Kepa má nejlepší úspěšnost v chytání penalt. Analytici a trenéři gólmanů mi ukázali data. Řekli jsme hráčům, že k takovému střídání může ve vyřazovacím zápase dojít," řekl Tuchel pro BT Sport. Chelsea tehdy na hřišti Barnsley vyhrála 1:0 v normální hrací době.

"Museli jsme udělat to nejlepší pro mužstvo. Mám radost, že se Kepovo nasazení vyplatilo. Je úžasné, jak to Édouard přijal. Existuje důkaz, že Kepa je v chytání penalt lepší. Jsou to skuteční týmoví hráči. Édouard neprojevil hrdost tím, že by neodstoupil. Rád to pro mužstvo udělal," uvedl sedmačtyřicetiletý Němec.

Arrizabalaga byl na penalty nachystaný. "Věděl jsem, že by k tomu mohlo dojít. Na penalty jsem se snažil být připravený psychicky i fyzicky," prohlásil šestadvacetiletý Španěl. "Édou předtím odvedl skvělou práci. Bylo to velmi náročné utkání proti hodně těžkému soupeři. Celý tým si vedl fantasticky, a proto jsme vyhráli," konstatoval nejdražší brankář světa, jehož Chelsea v roce 2018 přivedla z Bilbaa za 80 milionů eur (přes dvě miliardy korun).

Mendy kolegu ocenil. "Pracovali jsme na tomto úspěchu. Od minulé sezony vím, že pokud Kepa přijde na hřiště, je schopen mužstvu takto pomoci. Mám z něj velkou radost. Je to týmová práce a úsilí. Když hrajete za Chelsea, bojujete o úspěchy, tituly. Společně jsme to dokázali," řekl devětadvacetiletý senegalský reprezentant.