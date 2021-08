ČR - Kolumbie 1:4 Čeští mladíci mají světové stříbro

V nejnepříjemnější chvíli přišla porážka, kterou pět a půl roku nepoznali. Ve finále mistrovství světa v malém fotbale česká juniorská reprezentace do 23 let podlehla Kolumbii 1:4. Z Kyjeva si tak odváží stříbrné medaile.

Stříbrný český tým do 23 let.

„Vydržet pět a půl roku bez porážky je neuvěřitelný úspěch, který se naší juniorce povedl, a myslím, že v naší kategorii je asi nepřekonatelný. Bohužel jsem si to vybrali v nevhodný moment, ale věděli jsme, že někdy to asi přijde. Chtěli jsme to co nejvíc oddálit, hodně dlouho se nám to dařilo, ale odvážíme si aspoň stříbrné medaile a jsme rádi, že nejedeme domů s prázdnou," pronesl český kapitán Tomáš Mařík.

Patří mezi šestici mistrů světa do 21 let z Prahy před třemi lety, v následující kategorii přidal stříbro. „Teď to bolí hodně, ale s odstupem času si snad řekneme, že to byl další úspěch. Být mistr světa a taky vicemistr je krásné. Doufám, že si v budoucnu uvědomím, jaký to úspěch," přidal se český záložník Tomáš Jelínek.