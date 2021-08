Plzeň našla nového Limberského. Jako levého beka mě vlastně kupovala, říká Havel

Byli konkurenty, prali se o místo na pravé straně obrany. Buď hrál Radim Řezník nebo Milan Havel. Do čtvrtečním úvodním duelu play off Konferenční ligy proti CSKA Sofia však kouč Michal Bílek postavil oba. Vyřešil to jednoduše - Havla přesunul nalevo, kde třináct posledních sezon válela klubová ikona David Limberský.

Bílkovi tah vyšel dokonale: Havel dal gól, Řezník se významně podílel na obou brankách. Viktorie má i díky nim po výhře 2:0 blízko do hlavní fáze soutěže. „Havel měl měsíční pauzu, nehrál o víkendu v Liberci, šetřili jsme ho na CSKA. Na jeho místě se chytil Řezník, chtěli jsme využít jeho formy, proto Havel šel doleva. Hrál tam v Bohemce, nemá s tím problém. Oba si poradili velice dobře," lebedil si Bílek.

„Shodou okolností jsem si nedávno vzpomněl, že Plzeň mě vlastně kupovala právě jako levého beka. Delší dobu jsem tam sice nehrál, ale když za mnou trenér Bílek ráno přišel, že bych tam mohl hrát, byl jsem rád. Je to něco jiného, ale problém v tom není," prohlásil Havel, který se trefil v prvním poločase do odkryté brány po akci Janoška s Řezníkem.

Ten navíc po přestávce přidal další parádu. Nasadil jesle jednomu z hráčů CSKA, předložil míč Buchovi, jehož ránu brankář Busatto vyrazil k Mosqueovi a Plzeň vedla o dvě branky.

Jen jsem doklepával, říká Havel

Řezník s Havlem v posledních dnech vzali střílení gólů za obligátní dvojici Beauguel-Chorý, kterým se na podzim daří. Řezník rozhodl nedělní duel u Nisy, Havel ho o tři dny později napodobil. „Byl jsem ve správný čas na správném místě, šlo o gól celého mančaftu. Jany (Janošek) s Řízkem to udělali skvěle, já jen doklepával," pravil skromně 27letý Havel.

Ve druhém poločase na jeho trefu navázal agilní Mosquera. Také on dorážel balon do prázdné brány. Jednatřicetiletý Kolumbijec se zkraje podzimu nepotkal s formou, proti CSKA byl ale vynikající. Že by obrat k lepšímu?

4. předkola fotbalové Evropské konferenční ligy, 19. srpna 2021 v Plzni. Zleva Filip Kaša z Plzně a Amos Youga ze Sofie.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Pevně tomu věřím. Neměl dobrou výkonnost, drželi jsme ho. Víme totiž, co v něm je. Výborně pracuje, teď snahu zúročil. Dal gól, dřel jako lev. Věřím, že tohle bude zlom. Že k bojovnosti přidá fotbalovost a bude platnější než doteď," řekl na adresu Mosquery kouč Bílek.

Viktoria poletí za týden do Bulharska s hodně solidní výchozí pozicí, postup do Konferenční ligy je blízko. „Jsme teprve v půlce. Nicméně věřím, že jsme udělali dobrý krok k tomu, abychom všechno příští týden dotáhli a postoupili. Poznali jsme, že proti nám stojí nepříjemné mužstvo. Uvidíme, kolik tam přijde lidí, určitě to nebude nic snadného," uzavřel Havel.