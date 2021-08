Futsalisty Plzně čeká v Lize mistrů i dvojnásobný vítěz Kajrat Almaty

Zatímco Plzeň si zahraje elitní soutěž poprvé, Kajrat je s 18 starty rekordmanem Ligy mistrů. V letech 2013 a 2015 ji vyhrál.

"Myslím si, že jsme dostali nejtěžší možnou skupinu. Ale všichni se na to moc těšíme. Půjdeme do zápasů s čistou hlavou, budeme si to chtít užít, určitě potrápit soupeře a postoupit do další fáze," řekl plzeňský hráč Michal Seidler webu fotbal.cz. Hrát se bude v posledním říjnovém týdnu.