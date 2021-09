Bývalá hvězda Slavie trénuje v klubu ze třetí ligy. Kam zamíří?

Hvězda, která by byla ozdobou leckterého klubu z nejvyšší soutěže, trénuje v Praze a čeká na další angažmá. Slovenský reprezentant už na začátku prázdnin zavítal do hlavního města a začal trénovat v třetiligovém Motorletu. Právě z pražských Jinonic chce zavelet k restartu kariéry. „Miňo s námi trénuje od 13. července, chodí na všechny tréninky, je to pro nás ohromné plus. Ale hrát za nás nebude, i když bych si to přál, byl by ohromný přínos," uvědomuje si trenér pražského Motorletu Martin Poustka, bývalý kouč Slavie.

Fanoušci Slavie si Stocha dobře pamatují z působení v sešívaném dresu, mnohonásobný slovenský reprezentant prošel i celou řadou zahraničních angažmá. Zahrál si v anglické Chelsea, v Řecku, Turecku, Spojených arabských emirátech. Jak je to možné, že v jednatřiceti letech zavítala hvězda právě do pražských Jinonic?

„Miňův agent Milan Lednický využil přátelských vztahů v našem klubu a požádal nás, zda by u nás nemohl trénovat," popsal Poustka námluvy klubu s hráčem, který vyhrál FA Cup a v roce 2012 obdržel Puškáčovu cenu za nejhezčí gól roku.

Poustka je nadšený, že se takový hráč zapojil do přípravy s jeho mladými svěřenci. „Chtějí se mu aspoň trochu přiblížit. Každý míč od něj je neskutečně přesný, technicky je na tom skvěle. Nechybí na žádném tréninku," pochvaluje si bývalý trenér Slavie. „A hodně si s ním užijí i naši brankáři. Jeho střela je fantastická. Vždyť je to hráč, který dává góly týdne, měsíce i celé sezony," usměje se při hodnocení kvalit zmíněného fotbalisty.

V Jinonicích na sobě Stoch pracuje už pěkných pár týdnů a Poustka nedokáže odhadnout, jak dlouho ještě v klubu bude. „Je možné, že doděláme tohle povídání a přijde mi smska, že u nás končí. Ale není pod žádným tlakem. Přestupová okna se sice zavírají, ale on je volným hráčem," upozorňuje.

„Nabídky nějaké určitě má, zvažuje možné destinace," dodává a se smíchem přiznává, že by se určitě nebránil, kdyby Stoch třeba půl roku přijal angažmá v Motorletu a zahrál si ČFL.

„Byl by to ohromný přínos. A kdyby cítil, že by to pomohlo i jemu, určitě bych se nebránil," konstatuje. Dokáže si ale přiznat, že nic podobného nejspíš ve hře nebude. „Myslím, že brzy bude mít angažmá. Ale jednou, až ukončí profi kariéru a bude v Praze, tak by to vyjít mohlo," naznačí.

Když se má zamyslet, který z českých klubů by po Stochovi mohl sáhnout, neváhá. „Ve Slavii ho sice dobře znají, ale klub má momentálně dost hráčů. Potřeba udělat takovou posilu v klubu není. Ale pokud se podívám napříč ligou, tak pro Jablonec nebo Liberec by mohl být zajímavý. Jablonec čeká pohárová Evropa, Liberci by se jeho zkušenost hodila," míní kouč, žádné podrobnosti ale o jednání nemá.

Miroslav Stoch v barvách PAOK Soluň.

paokfc.gr

Stocha provází pověst bouřliváka, Poustka ale zdůrazňuje, že tohle všechno je minulosti a ze slovenské opory má jen ten nejlepší dojem. „Divočejší období, to je minulost. Teď si užívá života se synem. Je to zkušený hráč a táta. Poctivě odmaká každý trénink. Pracuje na sobě i sám. Vidím na něm, jak se každý týden fotbalově zvedá," chválí Poustka.