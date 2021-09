Tleskali nám fanoušci soupeře, těšilo českou hvězdu po senzačním výsledku

Česká fotbalová reprezentace žen vstoupila do kvalifikace o mistrovství světa 2023 nad očekávání dobře a až do 83. minuty sahala po třech bodech na hřišti favorizovaných Nizozemek. Mezi klíčové postavy týmu kouče Karla Rady patřila útočnice Andrea Stašková, které sice nebyl uznán gól v 10. minutě, ale krátce po změně stran přece jen poslala svůj tým do vedení a výrazně tak pomohla k senzační remíze. „Máme obrovskou radost, protože s tak velkým týmem zahrát výsledek 1:1... To je obrovská... Já nevím, jak to říct," těžko hledala slova v rozhovoru pro oficiální web fotbalové asociace.