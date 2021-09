Tohle byl svátek! Český MMA zápasník vyměnil rukavice za kopačky a byl blízko gólu

Mnozí by si mysleli, že Jiří Procházka má v současné době jiné starosti. Český MMA zápasník totiž bude 30. října náhradníkem v bitvě o titul šampiona polotěžké váhy UFC mezi Janem Blachowiczem a Gloverem Teixeirou. Pokud by tedy jeden z nich nemohl nastoupit, rázem by o pás bojoval právě Denisa. Procházka do přípravy na tento případný zápas zařadil i fotbal. S rodnými Hostěradicemi totiž trénuje, dokonce si za ně několikrát zahrál.

„Za Hostěradice jsem hrával už jako malý kluk. Teď si půjdu zahrát po dlouhé době, takže jsem na nás zvědavý, půjdeme si pro to," uvedl Procházka před zápasem na svém Instagramu.

Jiří "Denisa" Procházka se představil v nové roli

ČT sport

Procházkova účast v dnešním duelu pochopitelně přilákala pozornost fanoušků a také médií. Před obrazovkami ČT Sport se český zápasník podíval na hrací plochu v 80. minutě a okamžitě s číslem osmnáct zaujal post hrotového útočníka.

Jiří "Denisa" Procházka nastoupil v 80. minutě

ČT sport

Krátce po Procházkově příchodu na hrací plochu Hostěradice zahrávaly rohový kop, který směřoval právě na českého zápasníka. Ten se ovšem k zakončení přes hostujícího brankáře nedostal. Denisa se především staral o zaměstnávání hostující obrany, která byla pořádně unavená a ještě jednou inkasovala. Čtvrtý zásah Horažďovic sledoval zpoza zakončujícího Krontoráda.

Již v nastaveném čase si Denisa nabíhal za hostující obranu, jenomže před jeho případnou šancí zakročil jeden z protihráčů. Nejzásadnější moment pro Procházku přišel při následném rohovém kopu. Ten totiž dopadl přesně na jeho hlavu, ale fighter hlavičkou těsně minul branku. Krátce po této šanci se Prosiměřicím povedlo snížit, avšak domácí si jednobrankový náskok pohlídali.

Jiří "Denisa" Procházka se dostal do několika slibných šancí

ČT sport

Dnešní utkání přineslo ještě jednu zajímavost, ambasadorem Prosiměřic byl bývalý prvoligový fotbalista Petr Švancara.