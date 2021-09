Jágr mezi fotbalisty. Šmíco, ty ses naučil bruslit! A Dino, tebe bych bral do Kladna

Po ledě se prohání Vladimír Šmicer, záda mu jistí Jiří Novotný s Martinem Latkou, v brance Pavel Kuka. Ze střídačky je bedlivě sleduje Jaromír Jágr. Co chvíli pokývá uznale hlavou. „Třeba Šmícu jsem viděl hrát hokej před dvěma lety. Od té doby se obrovsky zlepšil. Ani nejde rozpoznat, že to byl fotbalista a ne hokejista," vysekla hokejová legenda poklonu bývalému útočníkovi Liverpoolu.

Zimní stadion v Říčanech hostil ve středu dopoledne bývalé fotbalové a hokejové hvězdy. V rámci přípravy na hokejový svátek D+D REAL Winter Hockey Games, který se uskuteční od 7. do 11. prosince 2021 ve Špindlerově Mlýně. Jeho součástí budou dvě extraligová utkání pod širým nebem a také zápas fotbalových internacionálů se sponzory.

„Poklona od Jardy mě pochopitelně těší. Beru ji ale s rezervou. Byl jsem s ním jednou na Kladně na večerním tréninku. Přišel s Jirkou Tlustým, ještě tam byl Ivan Hašek. Hráli jsme proti čtyřem juniorům. Ptal jsem se Jardy, proč nás sem s Ivanem vzal. Pochopil jsem záhy. S Tlusťochem si dávali puky mezi sebou, nás měli jako panáky," culil se Šmicer.

Vladimír Šmicer na tréninku hokejového týmu fotbalistů.

Sport.cz

Ještě větší poklonu vysekl Jágr historicky nejlepšímu kanonýrovi české reprezentace Janu Kollerovi, který kvůli menší indispozici tentokrát na ledě chyběl. Jinak patří Dino mezi opory fotbalových internacionálů.

„Jestli bych chtěl někoho do Kladna, tak jsi to ty, Dino. Jsi velkej, silnej," řekl Jágr směrem ke Kollerovi. „Jarda mě ale na ledě ještě neviděl. Co bych si od něj nejradši vzal? Chtěl bych dávat góly v hokeji jako on, což se mi docela daří. Ale nahrávky mi nejdou, ty měl Jarda vždycky excelentní," podotkl Koller, který má k hokeji blízko. Po kariéře bydlel ve Francii, hrával tamní nižší soutěž.

Za internacionály nastupuje v jedné lajně se Šmicrem a Patrikem Bergrem. Ten v Říčanech chyběl, odletěl do Bolívie na ryby. Mezi lídry týmu patří Horst Siegl, Ivan Hašek, Jiří Jarošík a Karel Poborský. Oporou zadních řad je stejně jako na trávníku Jiří Novotný.

Pavel Kuka v bráně hokejového týmu fotbalových osobností

Sport.cz

„Dneska spousta kluků chyběla. Bereme ale přípravu naprosto vážně, nechceme nic podcenit, chceme se ukázat ve Špindlu v nejlepším světle. Proto budu hlídat tréninkovou morálku. Hrát budou jen ti, kteří chodili pravidelně. Kádr máme nabitý. A pokud bude soupeř slabší, nasadíme klidně i mého tchána Láďu Vízka," smál se Šmicer.

Společně s parťáky si po středečním utkání s chutí vypil půllitr piva, které bylo připraveno na mantinelu. „Pivo mělo přijít dřív. Jindy ho máme místo ionťáku. Tady se nás asi v restauraci lekli a přinesli ho až déle," dodal Šmicer.

Tréninku hokejového týmu fotbalistů přihlížel Jaromír Jágr. Na střídačce s Horstem Sieglem

Sport.cz

Se svými spoluhráči do jednoho skládali obdiv Jádrovi, který na sklonku padesátky střílí góly v extralize. „Klobouk dolů před ním. Všichni ho odepisovali, teď poslední tři zápasy zaválel. Je neuvěřitelný," uvedl Koller. „O Jardovi se řeklo už úplně všechno. Spousta lidí tvrdí, že už nemá zapotřebí se honit na ledě a může si užívat důchodu. On si důchodu užívá, ale v extralize," dodal Šmicer.

A půjde si s nimi někdy Jágr zahrát na oplátku fotbal? „Nevím, jestli by to bylo rozumné. Neběhal jsem snad třicet let. Když jsem naposledy kopnul do míče při akci s Pavlem Horváthem, byl jsem rád, že jsem se nezranil. Já a fotbal si moc nerozumíme," smál se Jágr.