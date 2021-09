Čupr: Nabídka Sparty na výstavbu Národního stadionu je pro FAČR nejvýhodnější

Minulý týden padlo na mimořádném zasedání výkonného výboru rozhodnutí. FAČR uhradí z vlastních prostředků závazky spojené se stadionem Evžena Rošického v Praze na Strahově, které má k České unii sportu (ČUS) a Českému atletickému svazu (ČAS). Minimálně prozatím tak asociace nevyužije nabízenou finanční pomoc od pražských klubů Sparty a Slavie. Další nabídky údajně předložily společnost Spider Invest a slovenská J&T Banka.

František Čupr vysvětluje důvody, které Spartu k nabídce vedou.

Hra o stadion vzbudila zájem. Můžete představit, co jste FAČR nabídli...?

Otázku takzvaného Rošičáku jsme již dříve komunikovali s předchozím vedením FAČR. Dlouho u nás existovala poptávka po Národním stadionu, ale nikdy nebyla přijata ať už z vládních nebo fotbalových struktur. Vložili jsme se do toho, i vzhledem k tomu, že máme na Strahově tréninkové prostory. Umíme si představit, že bychom tam postavili stadion s kapacitou okolo 30 tisíc míst. Jsme doma na Letné, kde není šance významně zlepšit infrastrukturu. Pro nás by tedy bylo řešením hrát na novém stadionu, proto jsme poslali nabídku FAČR.

Pak se objevila otázka vyplacení starých závazků, co má asociace k atletům a ČUS. Nabídli jsme i velmi levné financování na rok a čtvrt, ne jako handl, ale pojďme se po tu dobu bavit, zda bychom našli společnou řeč.

Můžete přidat další podrobnosti?

Naše představa je, že asociace poskytne pozemky, na nichž stojí stadion ve velmi špatném stavu. Nedá se tam hrát žádný větší zápas, teď ho využívá jen naše béčko. Poskytne ho s právem výstavby pouze fotbalového stadionu, žádná jiná infrastruktura by se tam nestavěla. A my se jako Sparta zavážeme postavit Národní stadion pro minimálně 30 tisíc, který bude využíván pro naše domácí zápasy. FAČR by tam měl povinnost hrát zápasy reprezentace. Logicky příjmy z ticketingu by byly příjmy Sparty, FAČR by měla všechna místa jako sky boxy, co jí předepisuje reglement. Platili bychom nájem z pozemků, výše by byla na debatu.

František Čupr (vlevo) a Václav Vrána před výročním utkáním Sparty s Českými Budějovicemi.

Vlastimil Vacek, Právo

Byl by váš projekt výhodný pro obě strany?

Fotbal by dostal Národní stadion s velkou kapacitou, díky níž by se něm mohlo pořádat třeba i finále Evropské ligy či Konferenční ligy. My bychom získali měli nový stadion s odpovídající infrastrukturou pro naše zápasy, FAČR pak dodatečné příjmy z nájmu pozemků. Přišlo nám to jako solidní nabídka. Bavíme se o investici 3-4 miliard korun do výstavby stadionu. Nejde o návratnou investici, nedokážu si představit, že by se komukoliv dokázala vrátit. My bychom nabídli stadion našim fanouškům, tak proto. Co máme informace, tak byla naše nabídka financování nejlepší ze všech, nicméně FAČR se rozhodl použít svých zdrojů. Nevím, jak se bude situace vyvíjet dál.

Jaká byla reakce FAČR?

Byl jsem překvapen, že spíš vlažná. Kdyby za mnou někdo přišel, že mi postaví stadion za 4 miliardy, měl bych velkou radost, což se nestalo. Doufám, že jednání budou pokračovat, je to vize pro celý český fotbal.

Máta také vizi, jakou podobu by měl stadion mít?

Představu máme, ale vizualizaci ne, tak daleko nejsme. Bez FAČR nemá smysl vytvářet nějaký svůj projekt, máme na mysli partnerský.

Zdá se však, že vaše nabídka byla odstavena na vedlejší kolej, FAČR půjde spíš bankovní cestou.

To by nám vůbec nevadilo, naše nabídka byla jako záchranné laso. Asociace prý také dostala nabídku nebankovní v podobě s.r.o., toho jsme se významně zděsili. Říkali jsme rovnou, že nejlepší je zajistit si bankovní financování. Banky si nemohou dovolit žádné nestandardní kroky, to bychom naopak přivítali. Nezakládá to konec diskuse o využití stadionu, jde o pokus vyřešit finanční problémy. Proces byl delší, sondovali jsme zájem Prahy 6 a magistrátu. Z obou stran nám bylo ujištěno, že v plánu je jen sport, věříme, že by tam nemělo vzniknout nic jiného.

Můžete potvrdit, že za společností Spider Invest stojí pan Pitr?

Nemohu potvrdit, kdo za tím stojí. Zjistitelné ovšem je, že jde o 200tisícové s.r.o. bez aktivit, což mi přijde divné. Nechci se však vyjadřovat, věřím, že funkcionáři se budou chovat zodpovědně, bankovní řešení je za mě správný krok.

Překvapila vás nabídka Slavie? Jako by si řekla, když Sparta, tak my taky...

Upřímně mě překvapila. Nevím a neumím si představit, jaké by mohla mít úmysly, s čím by šla do financování. Mám přesně stejný dojem, když Sparta, tak my taky, ano, to si myslím... Vůbec nechápu, proč by Slavia chtěla na Strahově investovat, když má v Edenu svůj nedávno rekonstruovaný stadion a nemusí hledat jinou alternativu.

Generální ředitel František Čupr a Bořek Dočkal ze Sparty před utkáním se Zlínem.

Vlastimil Vacek, Právo

Zmínka, že by se o náklady napůl podělila obě S, je fámou?

Nabídku Slavie jsem neviděl, neumím se vyjádřit, jen mi to přijde vtipné. My máme dost prostředků, abychom stadion případně dokázali sami financovat. Nevidím důvod, proč bychom se o to dělili, jen když Sparta, tak my taky... Jde o to, aby si FAČR vyřešil své financování a nedopustil se chybného kroku. Pak je to naprosto v pořádku, ať už bude vybrán kdokoliv. Mohou být určité obavy, že by byli spojeni s jedním klubem, proto jim naše nabídka možná nevyhovuje.

Pokud byste se s FAČR dohodli na Strahovu, co bude s Letnou?

Nemám vůbec představu. Víme jen, že rozvoj našeho stadionu na Letné je velice problematický. Necítíme podporu Prahy 7, abychom ho rozvíjeli a déle tam zůstávali, proto hledáme alternativy. Jen vím, že bychom získali krásný nový stánek, což je věc, nad kterou přemýšlíme. Jsme schopni tam dál fungovat, zlepšovat, ale nikdy tak, abychom měli krásný nový stadion, což je naše velké přání. Když Strahov nevyjde, budeme hledat dál a přemýšlet, chceme mít více alternativ.

Dáváte si šanci, necítíte z asociace snahu jít jinou cestou...?

Ale jakou? Kde by na to FAČR vzal, nevím o žádném jiném subjektu, který by chtěl za 4 miliardy pořídit Národní stadion. Moc se jich tady nestaví, na zelené louce už vůbec ne... Pro nás má Strahov klouzlo v několika bodech. Máme tam tréninkové centrum, je to logické. Nebyla by to Letná, ale fanoušci by ho nepřijímali tak negativně. Stadion je tam v územním plánu, takže by nebylo třeba jeho změny. Kdybychom šli kamkoliv jinam, museli bychom projít celým řízením znovu, což by asi bylo na dlouho. Podpora magistrátu je, také jeho ochota řešit třeba dopravní limity. Neznám lepší místo v Praze, kde takový stadion postavit.