Očkovaní fotbalisté se už nebudou muset před duely UEFA testovat na covid-19

Reprezentanti dosud během koronavirové epidemie museli z nařízení UEFA povinně absolvovat test před každým utkáním bez ohledu na to, zda jsou očkovaní. Český tým nad rámec toho na začátku každého srazu testoval všechny své členy metodou PCR a do výsledků byli všichni v izolaci na hotelovém pokoji.

"UEFA vydala poslední verzi protokolu, kde dochází k jedné zásadní změně, že zohledňuje očkování všech hráčů a členů realizačního týmu. To znamená, že k utkáním není třeba tyto osoby testovat. Ten, kdo očkovaný není, se testu nevyhne. Ale nově je tam přidáno, že musí být testován nejdéle tři dny před utkáním PCR testem, nebo dva dny před utkáním antigenním testem. Vše musí být samozřejmě provedeno certifikovanou laboratoří," řekl Sionko na nominační tiskové konferenci.

Národní tým z vlastní iniciativy bude pokračovat ve vstupních testech po příjezdu na sraz, které podstoupí i očkované osoby. Nově ale postačí antigenní metoda, kterou v nejnovějším vydání covidového protokolu už uznává UEFA.

V českém týmu problémy nejsou

Většina českého týmu je očkovaná. "V kádru jsou naočkovány zhruba tři čtvrtiny hráčů, takže poměrně vysoké procento. Ale jsou tady někteří většinou členové realizačního týmu, kteří z různých důvodů, i zdravotních, očkování nemají. Hráči většinou jsou. Řešilo se to i na klubové úrovni. Kluby samotné v zahraničí i tady mají zájem, aby hráči byli očkovaní," prohlásil Sionko.

Tým se sejde tradičně v pondělí. Nejprve 8. října přivítá Wales a o tři dny později nastoupí proti Bělorusku. Vzhledem k sankcím od Evropské unie a zákazu letů do Běloruska se utkání odehraje na neutrální půdě v ruské Kazani.

"Na komplikace jsme si v této době už malinko zvykli. Všichni víme, že do Ruska je třeba vybavit víza. Je to proces, který trvá delší dobu, už měsíc na tom pracujeme. Všichni víme, že česko-ruské vztahy nejsou i na konzulátu na obou stranách úplně v plné síle," uvedl Sionko.

"Proces je zdlouhavý, snažili jsme se tomu předejít. I já jsem požádal trenéra co nejrychleji o širší kádr, abychom mohli vyřídit všem víza. Není to otázka lousknutí prstů a dvou dnů. Museli jsme fyzicky dostat sem do Prahy pasy od zahraničních hráčů. Věřím, že to bude poslední administrativní komplikace, která nás čeká," dodal Sionko.