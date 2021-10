Šokující odhalení! Bývalá milenka argentinské legendy popsala detaily jejich vztahu: Kokain, orgie a násilí

Bylo jí pouhých 16 let, když se poprvé s tehdy o 24 let starším fotbalistou seznámila. Seznámení proběhlo na Kubě, kam Maradonu pozval osobně vůdce Fidel Castro poté, co se argentinská legenda málem předávkovala kokainem. „Na ulici mě oslovil muž, jestli se nechci setkat s Maradonou. Mě to příliš nezajímalo, ale hodinu mě přesvědčoval, že je Diego světoznámá osobnost a přítel Kuby. Nakonec jsem souhlasila," začala své vyprávění Álvarezová.

První setkání s fotbalovou ikonou prý bylo milé. „Byl zdvořilý, velmi se o mě zajímal. Na další večer mě a mou rodinu pozval na večeři," řekla. Necelý týden po seznámení se i přes zákaz rodičů k argentinské hvězdě přestěhovala. „Když jsme spolu byli asi půl roku, stále častěji mě přemlouval, ať si dám kokain. Chtěla jsem mu udělat radost, tak jsem si ho vzala," uvedla Álvarezová s tím, že dnes ví, že to byla největší chyba jejího života.

Žena se stala závislou a jednou se dokonce předávkovala a skončila v nemocnici. Čemu nepodlehla, tak byly Diegem oblíbené sexuální orgie, kterých se prý nikdy nezúčastnila. Další požadavek však už opět svému milému splnila.

„Diego mi řekl, že bych vypadala lépe s většími prsy," řekla Mavys ke své plastice prsou. Kvůli Diegovi také opustila střední školu, protože hráč nechtěl mít doma středoškolačku, která každé ráno vstává do školy.

Maradona jí prý i často fyzicky napadal. „Ano, je pravda, že mě mnohokrát uhodil. Jednou mě v autě tahal za vlasy, uhodil mě v jídelně," řekla a dodala, že jí to samozřejmě Maradona zakázal nahlásit, a i kdyby to oznámila, tak by to nejspíš Castro zametl pod koberec.

Zpověď bývalé Maradonovy milenky rozvířila vody a vyjádřily se k ní na sociálních sítích i fotbalistova dcera Gianinna a bývalá manželka Claudia Villafane, která Álvarezové vzkázala, že si všechny ty věci zasloužila, stejně jako ostatní.