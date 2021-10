Chce se mi z nich zvracet. Ať radši mlčí, útočí Damková na vedení fotbalu

„Komu bych dala v českém fotbale červenou kartu? Těch lidí by bylo víc," pustila se poměrně ostře do rozhovoru členka komise rozhodčích UEFA a FIFA, která školí arbitry na MS a ME, kde také působí jako delegátka.

„Ve fotbale jsou noví lidé. Přeju jim úspěch, ať se daří. Někteří by měli ale raději mlčet než něco říkat a hrát si na očistu fotbalu. Měli by si ale zamést před vlastním prahem. Fajn, ať čistí fotbal, dělají to, co si myslí, že je nejlepší. Ale ať raději mlčí a vzpomenou si na svoji historii, protože každý má za sebou nějaký škraloup," apelovala 46letá funkcionářka.

Nijak nezastírala, že po zatčení svého partnera prožívá těžké období. Nad vodou ji podle jejích slov drželo i uznání a podpora v zahraničí.

Domovní prohlídka u Romana Berbra

Patrik Biskup, Právo

„Doma nejsi prorokem. Tady jsem byla póvl. V zahraničí je to ale úplně jinak. Všichni včetně předsedů UEFA Aleksandra Čeferina a FIFA Gianniho Infantina mě podrželi. Dali mi spoustu povzbudivých slov. Váží si mojí práce. Pak se musím smát nad tím, co se u nás děje," posteskla si.

Při výčtu jmen lidí, kterých si v českém fotbale stále váží, došlo především na kontroverzní postavy.

„Vážím si těch, kteří něco dokázali, ale zůstali sví a neotočili v těžkých situacích. Spoustě lidí však nebudou vonět. Mezi ně patří třeba Franta Chvalovský, protože si myslím, že to byl jeden z našich úplně nejlepších předsedů. Za ním zůstala spoustu práce. A pak Míra Pelta. Je svůj, ale nemění názory a stojí si za nimi. Nebo Jarda Starka," jmenovala funkcionáře, kteří byli a jsou spojováni s korupcí v českém nejpopulárnějším sportu.

Damkovou ale prý řada lidí po zatčení jejího partnera zklamala. „Kdyby všichni věděli, jak se u Romana Berbra pomalu netrhly dveře v kanceláři. Všichni mu volali 24 hodin denně, furt něco chtěli. A najednou tvrdí, že ho neznají. Z takových lidí se mi chce opravdu zvracet," nebrala si servítky.