Debakl? Spíše zoufalost! Čtyři vlastní góly stály trenérský štáb krk

Během například světového šampionátu ve fotbale nebo v hokeji se občas může spekulovat, jak kdo s kým musí hrát, aby se tým vyhnul těžšímu soupeři v play off. Vědomí fair play však hráčům většinou velí hrát tak, aby se za svůj výkon nemuseli stydět a na hřišti vždy odevzdat sto procent.

Hodně nesportovní chování předvedly futsalistky v Argentině, které si úmyslně vstřelily čtyři vlastní góly, když vedly 2:0. Že se jednalo o záměr jasně dokazuje video, které začalo kolovat po internetu. Tato událost okamžitě vyvolala lavinu kritiky.

Hráčky Banfieldu.

Banfield

„Za tohle lidi zaplatili 300 pesos (asi 320 korun)? Ostuda!" komentují nezáživnou „plácanou" fanoušci. Cílem hráček Banfieldu bylo vyhnout se těžšímu týmu v další fázi soutěže. Oba týmy měly postup do play off jistý, a tak se ani jeden nijak nehnal do žádné větší akce. Ale to, co předvedly futsalistky Banfieldu, to je něco, co se opravdu jen tak nevidí.

➕3️⃣ ¡Ganó Gimnasia!



Estamos felices por sumar los 3 puntos pero no por cómo los logramos.



Banfield se hizo ¡LOS 4 GOLES EN CONTRA!



Estas conductas antideportivas no las celebramos. pic.twitter.com/TFJFbWUGph — GIMNASIA FUTSAL (@FutsalCGE) October 9, 2021

Klub Gimnasie sdílel na sociálních sítích výsledek s tím, že je rád za tři body, ale rozhodně ne za způsob, jakým jich dosáhl. Chování Banfieldu neuniklo vedení klubu, který v reakci na něj odvolal trenérský štáb.

„To, co se stalo v tomto zápase, absolutně neodpovídá hodnotám a sportovním praktikám a chování, které klub Atlético Banfield prosazuje, za což se soupeřovu týmu a více než 200 hráčům, kteří hrají futsal v naší instituci, omlouváme a zavazujeme se přijmout nezbytná opatření, aby se to již neopakovalo," uvedl klub.