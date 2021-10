Revoluce ve fotbale? FIFA chystá radikální změnu týkající se ofsajdů

Tohle by mohla být skutečně revoluční změna. Mezinárodní federace fotbalových asociací (FIFA) se chystá modernizovat způsob, jakým se ve fotbale budou pískat ofsajdy. Ředitel globálního rozvoje FIFA Arséne Wenger navrhuje, aby se rozhodovalo plně automaticky. Technologie, která by takové řešení umožňovala je ve vývoji, v průběhu roku 2022 by se měla začít testovat a k její implementaci by mohlo dojít už na mistrovství světa v Kataru 2022.

„Možností, jak to provést, je mnoho. Měl bych vše držet v tajnosti, ale v otázce rozhodčích dojde k velkým změnám," nechal se slyšet Wenger na nedávné pařížské tiskové konferenci.

Jak by to mělo fungovat? Technologie by na přesnost několika málo centimetrů měla odhalit, zdali posuzovaná situace byla, nebo nebyla ofsajd. Lajnový rozhodčí by následně dostal do hodinek signál a na arbitrovi by tak bylo jen zvednout, či nezvednout praporek.

Z rozhodování o sporných ofsajdových situacích by se tak téměř absolutně eliminoval lidský faktor. Nestalo by se tak, že by v případě těsného rozhodování udělal videorozhodčí (VAR) chybu. A za druhé by se nemuselo na jeho posuzování čekat. Odpadly by tak často kritizované prostoje ve hře způsobené VAR.

Do detailů Wenger na tiskové konferenci nezabíhal. Není tak třeba jasné, jestli by technologie byla schopná rozpoznat, jestli se hráč za ofsajdovou čárou aktivně zapojil do hry nebo jestli míč směřující do ofsajdu šel z kopačky útočícího týmu. Je možné, že toto rozhodnutí by nadále náleželo na posouzení sudího.

„Co se týče rychlosti rozhodování, je stále co zlepšovat," tvrdí jednasedmdesátiletý funkcionář. „Je velká šance, že novinku uvidíme už na mistrovství světa 2022," doufá Wenger.

Jak ale poznamenává španělský deník Marca, FIFA změny týkající se pravidel obvykle schvaluje v březnu a zpravidla jsou aplikována na nadcházející ročník. Pravděpodobnější se tedy zdá varianta, že k automatizaci posuzování ofsajdu by mohlo dojít v roce 2023.