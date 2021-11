Dneska bych si asi nezahrál, přiznal autor nesmrtelné penalty Panenka při křtu knihy 120 let fotbalu u nás

Autor legendární penalty z finále ME v roce 1976 Antonín Panenka, držitel čtrnácti ligových titulů sparťan Jiří Novotný a současný šéf českého fotbalu Petr Fousek pokřtili v Paláci knih Luxor knihu 120 let fotbalu u nás, mapující historii nejpopulárnějšího sportu u nás od založení v roce 1901 Českého svazu footballového až po současnou Fotbalovou asociaci České republiky. Jejím autorem je sportovní novinář, redaktor Sport.cz a Práva Karel Felt.

Zleva Jiří Novotný, Petr Fousek, Antonín Panenka a autor Karel Felt na křtu knihy "120 let fotbalu u nás".

„Když začaly vznikat kluby, pochopitelně se chtěly utkávat a vytvořit soutěž. Tu řídil svaz, proto považuji říjen 1901 za jeden z klíčových momentů našeho fotbalu. Tehdy byl založen Český svaz footballový a jeho prvním předsedou se stal iniciátor fotbalového rozvoje u nás Karel Freja. Svaz si prošel mnoha nelehkými obdobími, ale český fotbal se nesmazatelně zapsal do historie toho světového ziskem mnoha úspěchů, k těm nejvýznamnějším patří stříbrné medaile ze světových šampionátů 1934 a 1976, titul mistrů Evropy 1976, olympijské zlato 1980 až po stříbro 1996 a bronz 2004. Těch úspěchů bylo mnohem víc i zásluhou mládežnických reprezentací. Významně se na mnohých podíleli i slovenští fotbalisté, protože desítky let jsme šli společně," řekl Petr Fousek.

Kniha má podtitul od Koška po Hložka, obsahuje portréty a vizitky 120 osobností, které se významně zapsaly do historie českého a československého fotbalu. „Informace jsem získával nejen od našich renomovaných historiků, ale i ze zahraničních klubů. Vybrat těch sto dvacet bylo nejtěžší. Vím a omlouvám se těm, kteří psali historii českého fotbalu, ale do těch sto dvaceti se mi nevešli. Až někdo bude psát o 250. výročí fotbalu, bude to mít snazší," pravil autor.

Zleva Petr Fousek, Antonín Panenka a autor Karel Felt na křtu knihy "120 let fotbalu u nás".

Petr Hloušek, Právo

Antonín Panenka a Jiří Novotný se při křtu zamýšleli nad tím, kam fotbal od doby, kdy sami hráli, míří. „Já jsem se vždycky snažil bavit fotbalem sebe a fanoušky. Vyznával jsem techniku, nápady. Dneska to je hlavně o rychlosti, možná bych si v současném fotbale nezahrál," řekl. „Dal jsem spoustu gólů, většinou střelami za hranicí šestnáctky, což se dneska tolik nevidí, ale penalta z finále zastínila všechny, a chystá se o ní dokument. Při tom jeden Argentinec z druhé tamní ligy ten dloubák kopl lépe než já," dodal s úsměvem k nejslavnější penaltě historie. „Panenkova penalta se stala světovým technickým pojmem. Zkouší ji hráči po celé planetě, a všude je tento oblouček nazýván Panenkovou penaltou," dodal Fousek. Jiří Novotný je přesvědčen, že čtrnáct mistrovských titulů v naší nejvyšší soutěži už nikdo nepřekoná. „Hráči za pár let vymění klub pětkrát i vícekrát, pokud těch čtrnáct titulů někdo překoná, pak určitě ne v jednom klubu, jako jsem to dokázal já ve Spartě," konstatoval.

Kniha obsahuje i rozsáhlou statistickou část, v takovém souboru dosud nepublikovanou. Jsou v ní uvedeny postupné názvy svazu, jeho šéfové, trenéři reprezentace, všichni mistři, držitelé poháru, kanonýři i brankáři-stovkaři a spousta dalších údajů. Knihu vydala Euromedia v edici Universum, cena se vejde do 500 Kč podle prodejce či distributora.