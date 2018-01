Ustojí Wenger ostudu? Francouz se konce nebojí, vyhlíží bitvu s rivalem

Už je to tu zase. Arsenalem cloumá zklamání. Po vyřazení z FA Cupu s druholigovým Nottinghamem (2:4) zuří fanoušci a volají po konci francouzského manažera Arséna Wengera. Ten zápas sledoval jen z tribuny, protože si odpykával trest za urážky rozhodčích, ale dobře věděl, že jeho tým duel nezvládl. „Máme náročný program a někteří hráči si potřebovali odpočinout. Šanci dostali další hráči, kteří to měli zvládnout. Jestli to byl z mojí strany špatný výběr? Možná," prohlásil Wenger. V sestavě Gunners chyběl i brankář Petr Čech.

Zkušený kouč přiznal, že výkon Kanonýrů nebyl dobrý a druholigový soupeř měl navrch. „Bylo to velmi frustrující," neskrýval zklamání Francouz. V této fázi FA Cupu vypadl Arsenal poprvé za 21 let, co je Wenger na lavičce londýnského klubu. V sestavě scházel tentokrát nejen gólman Petr Čech, ale také Němec Özil, Chilan Sánchez, Francouz Lacazette či třeba Švýcar Xhaka a Španěl Bellerin.

Arsenal dostal v FA Cupu čtyři góly od týmu z nižší soutěže poprvé od ledna 1908. „Nottingham hrál hodně dobře," uznal zkušený manažer. Podle něj byl soupeř nažhavenější, jeho hráči bojovali jako o život a nakonec slavili postup. „Soupeř byl ostřejší, vyhrával souboje, a taky koncentrovanější," věděl Wenger.

Wenger: Porážku musíme hodit za hlavu

Pohárový krach pořádně rozzuřil fanoušky Gunners. Každoročně se totiž musejí vypořádat se zklamáním, že slavný klub nedosáhne na prestižní trofeje, zejména pak mistrovský titul. „Musíme teď všechno hodit za hlavu a soustředit se na středeční semifinále Ligového poháru s Chelsea," snažil se hledět do budoucna Wenger.

Všem kritikům připomněl, že FA Cup Arsenal vyhrál třikrát za poslední čtyři roky. „Samozřejmě jsme zklamaní. V FA Cupu se nám v posledních letech dařilo, ale vážně musíme koukat dál," dodal.

Na internetu fanoušci čile diskutují, že by měl Wenger v pozici manažera Arsenalu okamžitě skončit. Už v minulých sezónách se uskutečnila celá řada protestů proti prodlužování kontraktu se známým koučem, od šéfů Gunners však dostal důvěru. V tabulce Premier League je Arsenal na šesté příčce, tedy na pozici, z níž by neprošel do pohárové Evropy. Dojde vedení klubu trpělivost, nebo Wenger všechno ustojí?