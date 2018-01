Slováci, Rakušané, Rusové nebo Velšané s hvězdným Balem? S kým se utká česká reprezentace v Lize národů

„Náš fotbal úspěch potřebuje. A moc,“ hlásil nový strahovský boss Martin Malík, když se s ekipou tvořenou reprezentačním koučem Jarolímem, manažerem národního týmu Šeterlem a generálním sekretářem Řepkou vydával do švýcarského Lausanne, kde se ve středu v pravé poledne losuje premiérový ročník nově zrozené Ligy národů. „Půjde nám v ní nejen o sportovní úspěch, ale i o finanční profit plynoucí z této soutěže,“ připomínal první muž českého fotbalu.

Milión eur, tedy cca 25,7 miliónu korun, má česká reprezentace garantováno už před středečním losem. To proto, že se díky postavení na žebříčku dostala do druhé ligy, v níž činí startovné právě takovouto částku. Pokud by ale Jarolímův tým vyhrál svou tříčlennou skupinu, finanční profit se navýší o další milión eur. Kdyby však skončil ve skupině druhý, nezkasíruje už nic navíc, protože za druhé a třetí místo UEFA prémie nevyplácí.

Severním Irům se Češi vyhnou

Odměny plynoucí z UEFA Ligy národů, která v evropském termínovém kalendáři nahrazuje dosavadní přátelské zápasy, jsou samozřejmě zajímavé, sportovní výsledky ovšem mnohem důležitější a podstatnější.

Vždyť třeba z 2. ligy, v níž česká reprezentace figuruje společně s dalšími dvanácti celky, postoupí vítězové skupin do elitní první ligy. V ní je startovné o půl miliónu eur vyšší, nemluvě o konfrontacích se soupeři kalibru Německa, Francie, Španělska, Itálie, Anglie apod. I proto dostal trenér Karel Jarolím po nezdaru v kvalifikaci o účast na MS 2018 v Rusku od předchozího vedení FAČR úkol, který formuloval místopředseda Roman Berbr pregnantně: „Vyhrát skupinu."

Ta se zformuluje ze soupeřů rozdělených do výkonnostních košů. Ve druhé lize mají následující podobu:

1. koš: Rakousko, Wales, Rusko, Slovensko. 2. koš: Švédsko, Ukrajina, Irsko, Bosna a Hercegovina. 3. koš: Severní Irsko, Dánsko, Česko, Turecko.

Z toho je patrné, že se Jarolímův výběr tentokrát nepotká se Severním Irskem, proti němuž neuspěl v kvalifikaci o MS 2018, vyhne se Dánsku, mine ho i Turecko.

Naopak může narazit na někdejší federální souputníky Slováky, pořadatele letošního světového šampionátu Rusy, sousední Rakušany nebo Velšany, jejichž dres obléká hvězdný Bale. Skupina se hraje dvoukolově od letošního září do listopadu, vítěz postoupí o soutěž výš, mužstvo na třetím místě ve skupině naopak o soutěž níž sestoupí.

Vítězové čtyř skupin první ligy si navíc zahrají v červnu příštího roku tzv. Final four, kde je pro vítězného šampióna určen finanční benefit 4,5 miliónu eur.

Z Ligy národů přímo na EURO 2020

Liga národů však má i další kouzlo a motivační stimul pro její účastníky. Nahradí dosavadní žebříček UEFA, který rozhodoval o nasazení jednotlivých týmů pro kvalifikace evropských a světových šampionátů, zároveň bude i dodatečnou kvalifikací pro EURO 2020, neboť každá ze čtyř lig nabídne jedno účastnické místo na příštím evropském šampionátu. V březnu příštího roku o něj budou bojovat čtyři nejlepší týmy, které si postup nezajistí z běžné kvalifikace. Celkem 16 týmů se tak utká o čtyři zbylá místa na šampionátu. K tomu bude třeba vyhrát semifinále a finále.

„I z toho je zřejmé, jak důležitá Liga národů je a co bude každý získaný bod a vstřelený gól znamenat," zdůrazňoval generální sekretář FAČR Rudolf Řepka hned poté, co vešla ve známost pravidla nové soutěže.

„Česká reprezentace je momentálně v žebříčku UEFA na 23. místě. Jeho platnost však končí a bude záležet na výsledcích v Lize národů, kam se národní tým posune."

Motivační stimul všech účastníků Ligy národů by tak měl být garantován ve všech zápasech. Platí to i pro elitní první ligu...

„Kdyby se třeba stalo, že některé mužstvo vyhraje evropský šampionát, ale v Lize národů spadne do druhé ligy, nebude se brát při nasazování do další kvalifikace na zlato z mistrovství Evropy zřetel. Takový tým by byl při losování až ve druhém koši," potvrzoval Rudolf Řepka.