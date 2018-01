Fotbalové kluby utratily loni za přestupy 130 miliard korun

Fotbalové kluby na celém světě loni zaplatily za přestupy hráčů rekordní 6,37 miliardy dolarů (zhruba 130 miliard korun), což oproti roku 2016 představuje zvýšení o 33 procent. Podílely se na tom i české kluby, které se výdaji na mezinárodní transfery hráčů zařadily na 25. místo v pořadí zemí. Uvádí to světová federace FIFA ve své pravidelné roční zprávě o situaci na přestupním trhu.

Nejvíce v roce 2017 stejně jako v minulosti utrácely kluby z Anglie, které vydaly na vylepšení kádrů 988 miliónů dolarů. Roli v tom sehrály velké přestupy, jako byl přesun Romelua Lukakua z Evertonu do Manchesteru United za 75 miliónů liber či příchod Álvara Moraty z Realu Madrid do Chelsea za 60 miliónů liber.

Tyto částky však loni hravě překonal transfer Brazilce Neymara z Barcelony do Paris Saint-Germain za rekordních 222 miliónů eur. Astronomické odstupné více než dvojnásobně překonalo předchozí světový rekord, který v roce 2016 stanovil Manchester United ziskem Francouze Paula Pogby z Juventusu (105 miliónů eur).

FIFA upozornila na to, že růst přestupových částek má na svědomí relativně malá skupina klubů. Více než dvě třetiny celkové sumy utratilo 50 klubů z 13 různých zemí.

Česko mezi rychle rostoucími trhy

Světová federace si ve své zprávě všímá také České republiky, kterou zmiňuje společně s Japonskem a Maďarskem jako příklad rychle rostoucího trhu. V roce 2017 české kluby utratily za mezinárodní transfery 18,7 miliónu dolarů, což Českou republiku řadí na 25. místo na světě. Výdaje na transfery se téměř zdvojnásobily oproti roku 2016 (9,5 miliónu dolarů) a byly sedminásobně vyšší než v roce 2015 (2,6 miliónu dolarů).

Nejdražším přestupem do české ligy byl loni příchod izraelského útočníka Tala Ben Chaima do pražské Sparty z Maccabi Tel Aviv za 76 miliónů korun. Před týdnem Sparta přivedla z Anderlechtu Brusel Rumuna Nicolaea Stanciua za 117 miliónů korun, jež se už ale do přehledu nezapočítávají.

Nejvíce mezinárodních přestupů loni absolvovali brazilští fotbalisté, kterých změnilo dres 1755. Nejvíce peněz dostaly za přestupy španělské kluby (840,4 miliónu dolarů), ale největší čistý zisk z transferů měli v Portugalsku (707,5 miliónu dolarů).