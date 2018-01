Překvapení! Mladý český gólman se stěhuje ze Slovácka do Manchesteru United

Sedmnáctiletý brankář Matěj Kovář přestoupil ze Slovácka do Manchesteru United a bude působit v jeho mládežnické akademii. S dvacetinásobným anglickým mistrem podepsal smlouvu na dva a půl roku.

Brankář Matěj Kovář přestoupil ze Slovácka do Manchesteru United. Na fotografii je talentovaný gólman spolu s Michaelem Hollandsem (vlevo), Eliot van Tilem (vpravo) - oba jsou z anglické pobočky Sport Investu a Luďkem Mikloškem, jenž funguje ve Sport Investu jako manažer pro rozvoj hráčů.

Člen české reprezentace do 18 let Kovář byl v United v listopadu na týdenní zkoušce a na trenéry udělal dojem. Z českých hráčů si za slavný manchesterský celek v minulosti zahrál záložník Karel Poborský, který v dresu "Rudých ďáblů" nastoupil k 48 utkáním, dal šest branek a v ročníku 1996/1997 s týmem získal titul.

"Přestup talentovaných hráčů z českých klubu do zahraničních velkoklubů se podaří jen velmi zřídka a pro náš klub a trenéry mládeže je to obrovská vizitka a deklarace kvalitní práce s mládeží," uvedl Petr Pojezný, ředitel 1. FC Slovácko, na klubovém webu.

Spokojený byl i manažer mládeže ve slováckém klubu Zdeněk Botek. "Matěj má nejenom skvělé fyzické parametry, ale umí řídit hru a jeho největší předností je skvělá hra nohama. Jsme rádi, že jsme schopní nachystat hráče pro takové velkokluby, jako je PSV Eindhoven, kde máme Michala Sadílka, nebo nyní Manchester United. Přejeme hráči, aby se mu i nadále dařilo a v budoucnu se dostal do A-týmu Manchesteru United," uvedl v prohlášení.

Nadšený byl rovněž Viktor Kolář, hráčův agent ze společnosti Sport Invest- "Jakýkoliv přestup do anglického klubu je velkou událostí. Zvlášť v případě celosvětové značky, jakou bezesporu Manchester United je. Matěj byl během svých několika pobytů v Manchesteru testován s výborným výsledkem, ukázal svoji oddanost fotbalu, koncentraci v tréninkovém procesu a výborné chování. Je teprve na začátku dlouhé a náročné cesty, ale má dobrou startovní pozici," pochvaloval si Kolář.

"Podobný transfer, který navázal na nedávný přesun Víti Jaroše do Liverpoolu, by nebyl možný bez poctivé práce naší londýnské pobočky a také osobnosti Luďka Mikloška. Jsem hrdý na to, že další z mladých talentů si splní svůj sportovní sen," dodal.