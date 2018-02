Sázkařská mafie z Asie v českém fotbalu? Třetiligový tým čelí obvinění

O celé kauze spočívající v údajném propojení mohelnického celku a sázkařské mafie z Asie informoval server iDNES.cz.

„O návrhu tohoto prošetření jsem se zatím dozvěděl jen z médií. Samozřejmě poskytneme součinnost a veškeré podklady k tomu, aby se to prošetřilo. To je tak všechno, co k tomu teď mohu říct," řekl Igor Machálek, předseda výkonného výboru FK Mohelnice, pro Sport.cz.

V podzimní části MSFL, po níž patří Mohelnici předposlední 15. místo, byly údajně ovlivněny minimálně dva zápasy. V létě navíc do organizace vstoupila čínská společnost Anping, která už kvůli podobnému obvinění byla vyšetřována v Portugalsku nebo Irsku.

Igor Machálek se k situaci vyjádřil už 23. ledna na oficiálních webových stránkách klubu „Zatím mi nebyly předloženy důkazy o tom, že se jednalo o řízený proces ze strany našeho partnera, spíše v tom vidím selhání jednotlivých hráčů," domníval se Machálek.

„My jsme požádali našeho partnera o vyjádření. V pondělí máme pravidelné jednání, kde bychom měli (od společnosti Anping) obdržet stanovisko," uzavřel Machálek v sobotním rozhovoru.

Nový majitel Anping si do Mohelnice mimo jiné přivedl několik mladých čínských fotbalistů a lotyšského obránce Kirilse Grigorovse, který byl rovněž vyšetřován z ovlivňování výsledků kvůli sázkám během působení v irském celku Athlone. Pětadvacetiletý stoper už v klubu nepůsobí.