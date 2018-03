Čech se desáté korunovace nedočkal, novým králem českého fotbalu se stal Darida

Další pořadí: 4. Jindřich Trpišovský (Liberec) 120, 5. Vítězslav Lavička (reprezentace ČR do 21 let) 34, 6. Bohumil Páník (Zlín) 21, 7. Karel Jarolím (reprezentace ČR) 15, 8. Martin Hašek (Bohemians 1905) 12, 9. Roman Skuhravý (Opava) 7, 10. Luboš Kozel (reprezentace ČR do 18 a 19 let), Jan Suchopárek (reprezentace ČR do 19 a 18 let) všichni 6, 12. Daniel Šmejkal (Teplice) 3, 13. Roman Pivarník (Plzeň/Brno) 2.