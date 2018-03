Horváth pobláznil Březovou! Snad vstanu z postele, smál se po premiéře v divizi

Číslo dvacet osm Pavel Horváth, vyřkne hlasatel jméno někdejšího kapitána Plzně. Téměř tisícovka diváků odpovídá bouřlivým potleskem a oslavnými pokřiky. Do sympatického fotbalového areálu v Březové se v pátek odpoledne opírá slunce, legendární záložník Viktorie právě nastupuje ke své premiéře za divizní tým z městečka u Sokolova.

„Mám celkem dobrý pocit. Souhra sice trochu vázla, ale některé akce byly dobré. Od pětasedmdesáté minuty jsem cítil únavu, paradoxně ke konci jsem mohl dát dva góly. Bylo to příjemné odpoledne, výsledek bohužel nevyšel," řekl Horváth po utkání, které skončilo výhrou Doubravky 3:1.

Soutěžní zápas nehrál téměř tři roky. Kariéru ukončil v květnu 2015, v pátek vyrukoval jako hlavní eso Březové. Pokud si někdo myslel, že se Horváth půjde jenom vyklusat, spletl se. Někdejší lídr Viktorie skluzoval, sváděl ostré souboje, střílel, zahrával standardky. Mimo to vyfasoval žlutou kartu, usměrňoval spoluhráče, komunikoval s rozhodčím.

„Byl jsem do zápasu zažranej. Návratu určitě nelituju, jsem rád, že se můžu hýbat. Navíc v Březové je super parta kluků, které fotbal baví," těší 42letého kouče druholigového Sokolova, jehož premiéra nalákala rekordní počet diváků. Dosavadním maximem byla návštěva 200 fanoušků, na Velký pátek přišlo téměř pětkrát tolik.

„Pokud lidi láká, jak běhám na hřišti, já, starý chudák, proč to neudělat znova? Doufám, že jsem nehrál za Olympii naposledy. Teď si ale hlavně přeju, abych v sobotu dokázal vstát z postele," podotkl s úsměvem Horváth.

Ve své kariéře hrál na barcelonském Nou Campu, milánském San Siru nebo v Allianz Areně v Mnichově. Stál proti Messimu, Iniestovi, Robbenovi, Ibrahimovičovi. Co mu běželo hlavou, když v pátek nastupoval? „Ty stadióny jsou fantastický, ale i v Březové je hřiště ve tvaru obdélníku a bylo nás na něm dvaadvacet," culil se Horváth.

V Olympii si vybral dres s číslem 28, které v Plzni nosil Marián Čišovský, jenž onemocněl zákeřnou amyotrofickou laterální sklerózou. „Desítka je obsazená, nechtěl jsem do mužstva zasahovat. Logicky mě napadlo číslo velkého kamaráda. Čišovi jsem psal, jestli si jeho číslo můžu vzít. Byl moc rád. Hrál jsem také pro něj. Bohužel mu nemůžu napsat dobrou zprávu, že jsme vyhráli. Ale myslím, že to není úplně to nejdůležitější," uvedl Horváth, který slovenského stopera podporuje i z pozice předsedy výboru Spolku 28.