Dej si vlastní gól! Nevídaný čin fair play otřásl klubem z přeboru

Nižší fotbalové soutěže píší originální příběhy. K jednomu z nejpozoruhodnějších došlo v utkání přeboru Plzeňského kraje.

Útočník Sokola Lhota vstřelil vyrovnávací gól do opuštěné branky ve chvíli, kdy se soupeři z Rozvadova seběhli ke zraněnému spoluhráči. Kapitán Lhoty Zbyněk Černý pak za nerozhodného stavu 1:1 poslal míč brankáři svého týmu, který si na jeho pokyn vstřelil vlastní gól.

„Ve chvíli, kdy jsme náš gól dali, už někteří soupeři nehráli. Seběhli se ke spoluhráči, který ležel na trávníku. Rozhodčí si ho nevšiml a hru nepřerušil," líčí Zbyněk Černý.

Pak nastalo velké dilema, jak se s nefér vstřelenou brankou čestně vypořádat.

Brankář nevěděl, koho má poslechnout...

„Hráli jsme o postup, ale křikl jsem na našeho brankáře, ať si dá vlastní gól. Měl to těžké, protože náš tehdejší trenér a část vedení, kteří už v klubu nepůsobí, na něj naopak křičeli, že nic takového nepřipadá v úvahu," usmívá se čestný kapitán s plaketou za čin fair play v ruce.

Nevšední událost s klubem z přeboru doslova otřásla. Jak už kapitán předeslal, trenér ani část vedení už v něm dnes nepůsobí.

„Se vstřelením vlastního gólu to souvisí. Zastávali názor, že všechno je o penězích a sponzory nám kvůli takovým gestům neshánějí. Dusno bylo i v hledišti, ale my se v kabině se spoluhráči shodli, že jsme se rozhodli správně," ujišťuje nevšední hrdina Černý, který hrával divizi za Domažlice.

Pokud jde o jeho gól týdne z loňského dubna, byl opravdu výstavní. Dva spoluhráči mu žonglérsky dostali míč do vzduchu a on ho z voleje napálil rovnou do sítě.