Neymar chce být po operaci do měsíce zpátky na hřišti

Hvězdný brazilský fotbalista Neymar očekává, že se do měsíce plně zotaví z březnové operace nohy. V polovině května by byl rád zpátky na hřišti a další měsíc by měl na přípravu do začátku mistrovství světa v Rusku. Šestadvacetiletý útočník Paris St. Germain léčí zlomeninu nártní kůstky a vymknutý kotník.