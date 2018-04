S dvacítkou svedl zázrak, Spartu porazil v deseti. Plzeň titul udělá, říká Krejčí

Skalpy Nizozemska, Portugalska, Itálie. Po Anglii nejvíc nastřílených gólů. Trenér Karel Krejčí s reprezentační dvacítkou svedl téměř zázrak, když ji v premiérovém ročníku turnaje Elite Group dovedl ke třetímu místu. Až na Polsko, co soupeř, to fotbalová velmoc. Přesto jeho tým získal 14 bodů a vysloužil si chválu za herní projev.

Upřímně, neobával jste se, že český tým bude spíš do počtu?

Obavy jsem měl. Jde o země, které s mládeží pracují nejlépe v Evropě. Navíc před prvním srazem nebylo moc času. Jsem rád, že jsem se do týmu trefil. Hned první zápas s Portugalskem mě mile překvapil. Dát takovému soupeři tři góly je mimořádné.

Následovala remíza na půdě pozdějšího vítěze Německa. Tedy skvělý rozjezd.

Nehraje se o kvalifikační body, a tedy postupy na finálové šampionáty. Proto druhý zápas na srazu dávám šanci ostatním. S Němci bylo pět změn v sestavě, přesto mužstvo zahrálo výborně. Po tomto srazu jsme ale přišli o první dva hráče, Král s Wiesnerem se posunuli do jednadvacítky. To je však hlavní cíl dvacítek, připravit co nejvíc hráčů pro kategorii výš. V březnovém zápase s Chorvatskem už nastoupilo v základní sestavě jednadvacítky pět hráčů, kteří na podzim nastupovali za nás. Plus na lavičce další tři.

Vzbudilo tažení české dvacítky v zahraničí ohlas?

Potěšila mě například slova trenéra Švýcarska, kterého jsme příjemně překvapili. Nejde o kvalifikační zápasy, ale nikdo nechce prohrávat. Víte, tabulka je jedna věc. Pro mě je zásadní, že výsledky byly podložené kvalitou. Dali jsme po Anglii nejvíc gólů. Stát před vlastním vápnem, čekat, co Holanďané, Angličané nebo Němci vymyslí? To je cesta do pekla, stejně vás v drtivé většině zápasů dostanou. Ale jo, výsledky mě taky hřejou. (směje se)

Který nejvíc?

Celkově. Byl bych rád, aby klukům pomohly zápasy v další kariéře. Mají vysoké tempo, s takovým se ve druhé české lize nesetkají. Když si člověk projížděl kádr Nizozemců, byl tam samý Ajax, Eindhoven, dokonce i Manchester City. Hráčům zdůrazňuju, aby si dosažené výsledky zapsali do deníčku. Protože zvítězit v Portugalsku nebo v Holandsku nemusí už nikdo z nás zažít. V jakékoli soutěži.

Mohl by se některý z vašich svěřenců stát v budoucnu hvězdou?

Nechci soudit. Zajímavé hráče určitě máme, přechod do dospělého fotbalu však může být problematický. Uvidíme. Každopádně lídrem dvacítky je Chaluš, který má už starty v lize. spolehlivé výkony podávali oba brankáři Sváček s Jedličkou, v závěrečných zápasech na sebe upozornili nováčci Janošek, i Matoušek s Květem z Příbrami.

Nakolik je turnaj sledovaný?

Nejsou vyprodané stadióny, ale spousta lidí v hledišti jsou manažeři evropských klubů. Jsou jednou z motivačních věcí, které používám. Kolikrát se stane, že se agent jede podívat na konkrétního hráče a zaujme ho jiný. Třeba po zápase s Holandskem jsem měl druhý den v mailu nabídku na slávistu Kuchtu. Do druhé nizozemské ligy. Proto hráčům říkám: stačí povedený zápas a změní vám život.

Který ze soupeřů na vás udělal největší dojem?

Dávám týmu za vzor Angličany. Hrají celý zápas stejně, ať vedou o pět gólů, nebo prohrávají. Nad námi vedli čtyři nula, jakmile ztratili míč, mazali do jednoho sprintem zpátky. Ale úplně nejvíc mě nadchlo anglické národní fotbalové centrum pro mládež, kde jsme hráli.

Povídejte.

Odbočili jsme z dálnice, projeli dvě vesnice, kolem nás samá pole. Najednou se objevil hotel Hilton, obklopený halami a osmnácti hřišti. To byly greeny! Nádhera. V Holandsku mají také hezký komplex, oproti Anglii ale třetinový.

Ohromil vás?

Měl jsem husí kůži. V recepci na obrovském plátně běží dokola největší úspěchy mládežnických reprezentací: dvacítka - mistři světa, devatenáctka - mistři Evropy. Plus historické momenty Premier League. V Česku spousta mladých bývalé slavné reprezentanty ani nezná. V Anglii jim minulost neustále předhazují, vzbuzují v nich hrdost. I proto se v národním centru těžko vyhrává. Oni nic nepodcení.

Jaký je recept na porážení fotbalových velmocí?

Musíte podat mimořádný výkon, v první fázi běžecký. Je předpoklad, že držení míče bude na straně soupeře. Strašně se mi líbí defenzíva Atlétika Madrid. Při ztrátě dokáže vytvořit na soupeře takový tlak, že balón získá ve vysokém procentu zpátky.

Defenzíva české dvacítky tedy funguje ve stylu à la Atlétiko?

Snažíme se. Vyhráli jsme tak v Portugalsku. Domácí jsme nepustili do hry, donutili jsme je dokonce nakopávat dlouhé míče. Což je hra, která jim je cizí. A měli jsme napůl vyhráno.

Na Atlétiko máte příjemné vzpomínky s Plzní. Mimochodem, neláká vás klubová práce?

Vážím si, že můžu pracovat pro reprezentaci, ale upřímně, klubová práce do budoucna mě láká. Ten dennodenní kontakt s hráči. V nároďáku měsíc chystám sraz. Objíždím zápasy, mluvím s trenéry, hráči, což je spíš manažerská náplň. Ačkoliv obrovsky zajímavá.

Jaká nabídka by vás oslovila?

Nějaké nabídky už přišly, a přestože jsem je nevyužil, jsem za ně vděčný. Nikam neutíkám, nemám důvod, užívám si práci s mladými. Koneckonců největším plusem při působení u dvacítky je, že jsem si udělal detailní přehled o mladších kategoriích.

Máte do klubové práce o to větší chuť, neboť po titulu s Plzní jste angažmá překvapivě nesehnal?

Dlouho jsem nad tím přemýšlel. Lidé mi říkali, že se úspěch neprodal, jak měl. Převzal jsem Plzeň po čtvrtém kole, kdy ztrácela na Spartu pět bodů. Nakonec z toho byl snad nejrychlejší titul. Vyhráli jsme šestnáctkrát v řadě. Asi jsem měl být tvrdší na některé věci.

Narážíte na závěrečné tři kola, v nichž Viktoria prohrála, na Slavii dokonce nula pět?

Konec se nezvládl. Titul byl v kapse, někteří hráči měli před mistrovstvím Evropy... Plzeň si takový výpadek nemůže dovolit. Bayern stoprocentně odehraje konec bundesligy v absolutně jiném levelu. Nicméně i to jsou zkušenosti, které mě posunuly dále

Jste posledním koučem, který získal s Plzní mistrovský titul. Co říkáte jejímu jarnímu trápení?

Vnímám to z dálky, výkony ale ideální nejsou. Důvodem je spoustu faktorů. Podzim byl mimořádný, Viktorka však všechny zápasy suverénně nevyhrála. Měla i štěstí, navíc Krmenčík i Kopic byli v životní formě, dělali body. Na jaře šli někteří kluci výkonnostně dolů. Přesto si myslím, že Plzeň titul získá.

Forma je ale špatná.

V Plzni jsou zvyklí na jiné výkony, ale titul zvládnou. Soupeři za nimi nemají bůhvíjakou fazonu. Slavia také nezáří. Není předpoklad, že by do konce všechno vyhrála.

Jaký je váš tip na nedělní ligový šlágr se Spartou?

Zápasy se Spartou jsou nadoraz. Přirovnal bych je k evropským pohárům. Spousta viktoriánů prošla letenskou kabinou, na Spartě zase těžko koušou plzeňskou nadvládu posledních let. Nevěřím, že Viktorka potřetí za sebou prohraje. Já mám se Spartou pozitivní bilanci, porazil jsem ji s Plzní i v deseti. Na Letné pak tři nula. Po hodině jsem na trávník poslal tehdy neznámého Krmenčíka, dal dva loby a titul byl náš. Věřím, že ho Viktorka získá i teď.