Končil kvůli epilepsii, teď Kysela střílí góly v divizi

„Od doktorů mám doporučeno, že by bylo lepší nehrát, ale nabídli mi divizi a já jsem si řekl, že to zkusím a uvidíme, jak to půjde," vysvětlil Kysela, jemuž kariéru osudově ťaly zdravotní trable.

Nejprve mu lékaři před dvěma lety objevili nádor v hlavě. Po operaci se pak u něj projevila pooperační epilepsie. A před rokem mu zase v posledním kole v Karviné praskla plíce. 25letý hráč si proto řekl dost, a upřednostnil zdraví.

Nebojí se proto případných komplikací, přestože nyní hraje jen na nižším levelu? „Když bych viděl, že to nejde ani na takové úrovni, zastavil bych to a šel ještě níž. Umím poznat, když mi není dobře. Ale musím říci, že jsem s kluky absolvoval pár tréninků a již dva zápasy. Navíc jsem ani nehrál na svém postu a zvládl celý zápas běhat na pravé záloze. A nebyl tam vůbec žádný problém," potěšilo Kyselu.

Dokonce ani nevyloučil návrat do nejvyšší soutěže. „Teoreticky to možné je. Ale teď je to dané tak, že jsem kariéru ukončil. Když se však budu za dva, tři roky cítit dobře, to mi bude teprve 28 let, možná bych to v přípravě zkusil a když by přišla nějaká nabídka... Ale zatím to nechám takhle," řekl obránce, který kdysi odstartoval hodně slibně. Už v patnácti letech přestoupil do Interu Milán, kde poznal třeba Josého Mourinha či Maria Balotelliho, a vyhrál mládežnickou obdobu Ligy mistrů.

„Bylo to těžké rozhodnutí skončit, ale dva roky jsem se zkoušel neustále vracet a pokaždé do toho přišlo něco jiného. Bylo to blbé i kvůli panu Peltovi (šéf Jablonce), abych měl neustálé úlevy. Teď to hodnotím jako dobré rozhodnutí. Chci se naplno věnovat kondičnímu tréninku. Uvidíme, jestli se na něčem domluvíme v Jablonci. Rád bych trénoval kluky po zranění," naplánoval si Kysela.

Momentálně studuje na FTVS v Praze kurz Osobní a kondiční trenér. Na konci března podpořil Purple day, celosvětový den epilepsie, jenž má zvýšit povědomí o této nemoci, která mu profesionální kariéru stopla.