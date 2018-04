Exploze při derby vážně zranila policistku, zatčeny byly desítky fanoušků

Čtyři desítky fanoušků fotbalového klubu Levski Sofia byly zatčeny při středečním obávaném městském derby s CSKA poté, co jeden z nich způsobil vážné zranění policistky. Strážkyni pořádku zasáhly do obličeje střepiny po explozi výbušného tělesa, které přilétlo v úvodu druhého poločasu ze sektoru příznivců hostujícího týmu.

Čtyřiadvacetiletá žena se musela podrobit operaci oka. Podle vyjádření lékařů o zrak nepřijde, ale rekonvalescence potrvá až půl roku a nejspíš se ještě podrobí dalším zákrokům. Menší zranění utrpěl i její kolega.

"Stále je ve špatném stavu. V obličeji a v oku má spoustu střepů skla," citovala agentura Reuters policejního šéfa Antona Zlatanova. "Byl to absolutně nepřijatelný incident. To nebyla světlice nebo nějaký dělbuch, to byla bomba," dodal. Policie zatkla velkou skupinu fanoušků ve snaze vypátrat mezi nimi pachatele.

Zápas skončil nerozhodně 2:2 a i na hřišti se jiskřilo. Oba celky dohrály v deseti, poté co byli za vzájemné napadení vyloučeni Geferson (CSKA) a Bus (Levski).