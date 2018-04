Obrovská éra končí, proto Arsenal udělá vše, aby Wenger odcházel s trofejí, tvrdí Rosický

Jedním si je Tomáš Rosický jistý - fotbalisté Arsenalu udělají vše pro to, aby jejich kouč Arséne Wenger končil na Emirates Stadium s trofejí. „Právě tahle touha může představovat faktor, který semifinále Evropské ligy s Atlétikem Madrid rozhodne. A to přesto, že styl španělského soupeře rozhodně Arsenalu vyhovovat nebude,“ myslí si Rosický, který dres Kanonýrů oblékal celé jedno desetiletí a žádného jiného trenéra než francouzského kouče Wengera během londýnského angažmá nepoznal.

I Rosický byl překvapený, když koncem minulého týdne oznámil Arséne Wenger, že po dvaadvaceti letech v Arsenalu končí. A to přesto, že měl podepsanou smlouvu ještě na jeden rok.

„Bylo to strašné překvapení nejen pro mě, ale skoro pro všechny v Arsenalu. Navíc překvapení, které přišlo náhle," netají Rosický, že i jeho zaskočil předčasný Wengerův odchod.

„V Arsenalu končí jedna obrovská éra, která se nebude nikdy opakovat. Je prakticky vyloučeno, aby někdo působil v klubu tak dlouhou dobu a zanechal v něm takovou stopu jako Wenger," připomněl český fotbalový internacionál, že francouzský kouč získal s klubem tři mistrovské tituly, sedmkrát vyhrál FA Cup a devatenáctkrát se kvalifikoval do Ligy mistrů. Teď ovšem přichází éra po Wengerovi...

Kanonýry čeká obrovská změna

„Bude to obrovská změna, i když se na ni klub dlouhodobě připravoval. Wengerovy kompetence se totiž začaly postupně přenášet a rozdělovat na jiné lidi, kteří do Arsenalu přicházeli z jiných klubů. Z Bayernu, Barcelony," všímal se Rosický změn, které na Emirates Stadium probíhaly už v době, kdy tam on hrával.

„Majitelé klubu mají navíc s trenérskými změnami zkušenosti, i když samozřejmě v jiných sportovních odvětvích, v nichž působí. Proto si netroufnu říct, zda bude či nebude mít Wenger slovo při výběru kouče, který ho v létě nahradí. Nemyslím ale, že by se fotbalový styl Gunners v budoucnu nějak výrazně měnil."

Otázkou pochopitelně také je, nakolik odchod osmašedesátiletého kouče Arsenalu pomůže vybřednout z průměru, do něhož hlavně upadal a ze kterého marně hledal cestu zpátky mezi nejlepší anglické týmy.

„To jsou otázky, o kterých se dá jen spekulovat. Současné postavení Arsenalu v tabulce Premier League je hodně vypovídající, ale těžko říct, co bude dál. Když třeba skončil v Manchesteru United Alex Ferguson, zažíval klub velké trable. Jde tedy o to, aby Arsenal našel správného kouče," myslí si bývalý český reprezentant.

Mezi spoustou jmen, která se v souvislosti s nástupnictvím po Wengerovi skloňují, je i bývalý Rosického spoluhráč Mikel Arteta. Před dvěma lety ukončil na Emirates Stadium aktivní kariéru, momentálně působí jako asistent svého krajana Pepa Guardioly v Manchesteru City.

„Samozřejmě že se v souvislosti s ním hned vynořily otázky, zda by nebylo příliš brzy, aby se stal hlavním trenérem v Arsenalu. Vždyť asistenta dělá Guardiolovi vlastně teprve rok... Ale Mikel se na trenérskou dráhu připravoval už v době, kdy končil aktivní hráčskou kariéru. Neustále se vzdělával, studoval, takže mě vůbec nepřekvapilo, že se stal okamžitě asistentem. Nikdo nemůže dopředu vědět, jak by si na Emirates vedl," zamýšlí se Rosický nad jedním z možných Wengerových nástupců.