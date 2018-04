Pět let si nekopne! Ano, takový trest lze u nás dostat. Zranil protihráče a řádil dál

Sáhli k nejtěžšímu trestu, který mají pro tento případ k dispozici. Pět let bez fotbalu. To vše za provinění v soutěži, která se hraje pro zábavu a na ´žízeň´. Za co tak vysoký trest? Provinilec ostře vystartoval na protihráče, který skončil v nemocnici se zlomeninami, i na rozhodčího, který po ataku upadl.