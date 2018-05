Senzace! Legendární Nedvěd se vrací a bude hrát za Skalnou

Senzace! Legendární Pavel Nedvěd se vrací do českého fotbalu. Viceprezident slavného Juventusu Turín posílí na začátku června klub z rodné Skalné v utkání tamní I.B třídy proti Baníku Královské Poříčí. „Nastoupit by měl Pavel i jeho syn," potvrdil Václav Slepička, sekretář klubu ze Skalné, pro Sport.cz informaci o návratu pětačtyřicetileté hvězdy.

Registrovat hráče, to je dnes po internetu jednoduchá věc. Klub ze Skalné Nedvěda získal už v srpnu loňského roku. Jenže nabitý program a spousta povinností v Juventusu dosud nedovolily držiteli Zlatého míče za svůj mateřský klub nastoupit. Teď by to konečně mělo klapnout a 2. června se může Skalná těšit na velký fotbalový svátek. „Na tuhle chvíli jsme čekali. Normálně hrajeme zápasy v neděli, ale teď jsme se Pavlovi přizpůsobili a hrát se bude v sobotu," hlásí nadšeně funkcionář klubu z I. B třídy.

Grande Paolo se tak vrátí po dlouhých letech na místa, kde fotbalově začínal. Zakopat by si měl po boku svého syna, Pavla Nedvěda juniora, který už za klub také nastoupil a dokonce i skóroval. O výjimečnosti utkání svědčí i cena vstupenek. Za lístek fanoušci zaplatí 150 korun. „Cena je taková, jaká je. Někomu může přijít vysoká, jinému ne," říká Slepička.

Toho, že by o fotbalovou legendu nebyl zájem, se nebojí. „Předprodej jsme svěřili renomované firmě. Takže v tuhle chvíli nedokážu říct, kolik vstupenek je prodaných," tvrdí sekretář Skalné. Jasné je, že kapacita stadiónu je necelé tři tisíce míst. „Zatím byl u nás rekord asi dvanáct set diváků. Kdyby bylo vyprodáno, to by bylo hezký," zasní se na moment.

Jasná je už nyní jedna věc. Zápas nebude spojený s autogramiádou ani doprovodnými akcemi. „Tentokrát se soustředíme jen na samotný zápas, půjde o sportovní stránku věci."

Nedvěd začal s fotbalem v Tatranu Skalná, dalšími mládežnickými štacemi pak byly RH Cheb a Škoda Plzeň. Jako dospělý hrál před odchodem do Itálie za pražskou Duklu a Spartu. S českou reprezentací se rozloučil v roce 2006.