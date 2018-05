Fotbal, jaký svět neviděl. Zářil by v něm Ronaldo?

Fotbal, ve kterém nastupují proti sobě hráči v roli nafouknutých kuliček, prý vymysleli v Norsku a Rusové si jej jen na chvíli vypůjčili. „Nechtěli jsme, aby to vypadalo, že je to narážka na naše reprezentanty. I když to občas vypadá, že jsou ze dřeva, na hřišti se jen procházejí a berou peníze za nic," směje se Alen Chalilov, jeden z hráčů, který si nový sport v Rusku vyzkoušel. „Ale myslím, že kdyby měli místo dresu tyhle bubliny, tak budou simulovat méně."

Pravdou je, a ukazuje to i video, že občas hráči nemají ani snahu zasáhnout míč. Spíš jim jde o srážku se soupeřem, který pak odletí a o zábavu je postaráno.