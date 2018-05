Čech jako Plzeň. I on vyhrál Zlatý míč díky suverénnímu podzimu

Nezapřel, odkud pochází. V novinářské anketě o Zlatý míč ČR si Petr Čech vedl jako jeho rodná Plzeň v české lize. Viktoria suverénně ovládla podzimní část soutěže a díky tomu zažila v sobotním podvečeru pátou mistrovskou korunovaci, legionář ve službách Arsenalu Čech si v podzimním hlasování vytvořil náskok 158 bodů, takže na jaře mu nedělalo problém ho uhájit a vyhrát Zlatý míč již podvanácté. A to přesto, že v jarním hlasování skončil až čtvrtý.

Jarním suverénem 22. ročníku ankety se totiž stal obránce působící v Hoffenheimu Pavel Kadeřábek, jenž podával spolehlivé výkony nejen v přípravných zápasech reprezentace, ale poutal na sebe pozornost i v bundeslize. Vždyť to byl on, kde se v posledním kole podepsal třetím gólem pod výhru nad Dortmundem, která pomohla Hoffenheimu ke třetí příčce, a tudíž postupu do Ligy mistrů.

Hned za ním skončil nejlepší střelec druhé anglické ligy Matěj Vydra, třetí příčku v jarním hlasování novinářů obsadil gólman Brém Jiří Pavlenka hodnocený jako jeden z nejlepších gólmanů bundesligy.

„Pro Werder je ternem," chválí ho ostatně brémská legenda Mirko Votava, evropský šampión z osmdesátého roku.

Gólmani vůbec letošní anketu ovládli, neboť mezi nejlepší jedenáctkou figurují hned čtyři. Petr Čech, který na sebe upozornil dvoustou nulou, kterou na scéně Premier League na jaře vychytal, Zlatý míč vyhrál, Jiří Pavlenka skončil v celkovém pořadí šestý, Tomáš Vaclík osmý, Tomáš Koubek chytající ve Francii za Rennes devátý.

Vítěz by ocenil kolegy

„Cenu můžu brát jako dodatečný dárek k nedělním 36. narozeninám. V předstihu jsem si chtěl dát finále Evropské ligy, což se však nepovedlo," lituje Čech. On sám by hlasoval právě pro některého z gólmanů. "Dal bych cenu jednomu z dvojice Koubek - Pavlenka. Ne že jsem taky brankář, ale měli velmi pozitivní hodnocení v Německu, respektive ve Francii, navíc Koubis vychytal postup do Evropské ligy," argumentuje vítěz.

A doznává, že jeho sezóna nebyla ideální. "První polovina byla výborná, přesně jak jsem si představoval. Druhá už se tolik nepodařila. Dopustil jsem se několika chyb, limitovaly mě také zdravotní problémy a musel jsem několik zápasů i vynechat, což pro mě nebylo až tak příjemné. Snad v novém ročníku navážu na začátek této sezóny," přeje si Čech.

Legionáři působící v zahraničí mají mezi nejlepšími jedenácti českými fotbalisty naprostou převahu. Díky výtečnému podzimu se mezi ně dokázal vklínit jediný hráč z české ligy - plzeňský Michael Krmenčík. Na podzim skončil druhý za Čechem, na jaře však získal jen 52 bodů a propadl se na pátou příčku.

V porovnání s loňským konečným pořadím v elitní jedenáctce chybějí Patrik Schick (letos 12. místo), Ladislav Krejčí (32.), Bořek Dočkal (20.), Milan Škoda (18.) a Roman Hubník (nezískal ani bod).

CELKOVÉ VÝSLEDKY 22. ROČNÍKU ZLATÉHO MÍČE 1. Petr Čech (Arsenal) 919 2. Antonín Barák (Udinese) 728 3. Pavel Kadeřábek (Hoffenheim) 657 4. Matěj Vydra (Derby County) 575 5. Michael Krmenčík (Plzeň) 551 6. Jiří Pavlenka (Werder Brémy) 550 7. Vladimír Darida (Hertha Berlín) 481 8. Tomáš Vaclík (Basilej) 390 9. Tomáš Koubek (Rennes) 384 10. Jakub Jankto (Udinese) 357 11. Theodor Gebre Selassie (Werder Brémy) 308 Další pořadí: 12. Patrik Schick (AS Řím) 204, 13. Jan Kopic (Plzeň) 166, 14. Josef Hušbauer (Slavia) 165, 15. Daniel Kolář (Plzeň) 145, 16. Marek Suchý (Basilej) 117, 17. Stanislav Tecl (Jablonec / Slavia) 85, 18. Milan Škoda (Slavia) 83, 19. Milan Baroš (Ostrava) 60, 20. Bořek Dočkal (Che-nan / Philadephia) 57, 21. Tomáš Rosický (Sparta) 41, 22. Jan Bořil (Slavia) 36, 23. Tomáš Souček (Slavia) 31, 24. David Lafata (Sparta) 29, 25. Lukáš Masopust (Jablonec) 28, 26. Josef Šural (Sparta) 26, 27. Jakub Jugas (Slavia) 24, 28. Michal Trávník (Jablonec) 22, 29. Vladimír Coufal (Liberec) 21, 30. Tomáš Kalas (Fulham) 17, 31. Tomáš Necid (Slavia) 14, 32. Ladislav Krejčí (Boloňa) 13, 33. David Houska (Olomouc) 13, 34. Filip Novák (Midtjylland / Trabzonspor) 12, 35. David Limberský (Plzeň) 11, 36. Radim Řezník (Plzeň) 11, 37. David Pavelka (Kasimpasa) 10, 38. Šimon Falta (Olomouc) 10, 39. Jaromír Zmrhal (Slavia) 9, 40. Milan Petržela (Plzeň) 9, 41. Stefan Simič (Crotone) 9, 42. Jan Laštůvka (Slavia / Ostrava) 8, 43. Michael Lüftner (Kodaň) 7, 44. Martin Fillo (Teplice / Ostrava) 7, 45. Tomáš Sivok (Petah-Tikva) 6, 46. Václav Kadlec (Sparta) 6, 47. Jaroslav Plašil (Bordeaux) 6, 48. Jakub Brabec (Genk) 6, 49. - 50. Tomáš Hořava (Plzeň) a Ondřej Čelůstka (Antalyaspor) 5, 51. Tomáš Chorý (Olomouc / Plzeň) 4, 52. Adam Hloušek (Legia Varšava) 3, 53. Jakub Mareš (Slovan Bratislava / Zaglebie Lubin) 2, 54. Václav Jemelka (Olomouc) 2, 55. Robert Hrubý (Ostrava) 1 bod. Pozn.: Při rovnosti bodů rozhoduje vyšší počet lepších umístění.