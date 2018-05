Vyhrát domácí soutěž a uspět v Lize mistrů, přeje si Iniesta v rudém dresu

Klub vznikl v roce 1966 pod záštitou továrny Kawasaki Steel ve městě Kurašiki. Roku 1995 se druholigový celek stěhoval do Kóbe. Ve větším městě se mělo začít vážně útočit na historický postup do elitní soutěže, což se v následujícím roce skutečně povedlo. Kóbe sice skončilo v Japonské fotbalové lize druhé, ovšem první Honda FC odmítla přejít z poloamatérského režimu do profesionálního, a tak umožnila Visselu, aby zaujal její místo.