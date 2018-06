Yaya Touré obvinil trenéra Guardiolu z rasismu

Záložník Yaya Touré obvinil trenéra Pepa Guardiolu z rasismu. Fotbalista z Pobřeží slonoviny v rozhovoru pro magazín France Football prohlásil s tím, že by rád demytizoval španělského kouče, se kterým se potkal v Barceloně a naposledy v Manchesteru City.

"Rád bych rozbil mýtus o Guardiolovi. Byl ke mně krutý. Myslíte, že Barcelona by něco takového provedla Iniestovi? Proto mě napadlo, jestli není problém v barvě mojí kůže," uvedl Touré. "Guardiola to nikdy nepřizná, na to je příliš inteligentní. Ale až v základu postaví pět Afričanů, ne naturalizovaných, tak mu pošlu dort," dodal.

Pětatřicetiletý Touré se s Guardiolou poprvé potkal během působení v Barceloně v letech 2007 až 2010. Podruhé na sebe narazili v roce 2016, kdy úspěšný kouč přišel do Manchesteru. Pod jeho vedením čtyřnásobný nejlepší fotbalista Afriky odehrál v uplynulé sezoně jen 17 zápasů a rozhodl se v klubu po osmi letech skončit.

"Nechal jsem si od kondičních trenérů ukázat statistiky, a když jsem zjistil, že moje jsou stejné, nebo lepší, než co měli mladší hráči, tak mi došlo, že fyzička za to, že nehraju, asi nemůže," uvedl Touré. "Nevím proč, ale mám pocit, že na mě vždycky žárlil a bral mě jako rivala. Jako bych ho zastiňoval," prohlásil.