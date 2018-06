Bolt si splnil sen a při exhibici si zahrál na Old Trafford

Na světové rekordy na atletické dráze zapomeňte. Nejrychlejší muž světa Usain Bolt teď řádí na fotbalovém hřišti. A jde mu to náramně. V benefičním utkání výběru Anglie a týmu světa měl pořádně nabito, jako by si chtěl na Ostrovech vystřílet angažmá. Velký fanoušek Manchesteru United měl o motivaci víc, hrálo se totiž na Old Trafford a Bolt si tak splnil velký sen. Nakonec se dočkal i gólu, když proměnil penaltu v rozstřelu.