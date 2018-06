Baroš, Nezmar, Kobylík... Synové slavných otců nekompromisně nastupují

Patrik Baroš v akci... Má kličku jako táta, co říkáte?

Dohráno, sečteno. Nejvíce finálových turnajů, celkem tři, vyhrála Slavia (U8, U9 a U13). Dvě prvenství získala Sparta (U10 a U12) a jedno Hradec Králové (U11).

Finálové turnaje Ondrášovka Cupu byly zároveň přehlídkou synů známých fotbalistů.

Tak třeba v Hradci Králové v kategorii U9 se po hřišti v sešívaném dresu proháněl i Patrik Baroš, syn vítěze Ligy mistrů a bývalého reprezentanta Milana Baroše, který turnaj přímo v dějišti sledoval. Třetí příčka patří druhému pražskému „S", tedy Spartě. Spolu se pak radovali z celkového triumfu Slavie.

Červenobílí ovládli také vyvrcholení kategorie U8 v Příbrami. Individuální ocenění pak brala známá jména. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhodnocen liberecký Jan Nezmar, syn člena Klubu ligových kanonýrů a bývalého hráče Opavy, Liberce nebo Slovácka a současného sportovního ředitele Slavie Jana Nezmara. Nejvíce gólů pak nastřílel olomoucký Lukáš Kobylík, jehož otec David hrával mj. v Olomouci, Štrasburku nebo Bielefeldu.

Oba klučinové se ve svých odpovědích vzácně shodli. „Hraju na různých postech. Líbí se mi Ronaldo a taky Gareth Bale a chtěl bych někdy hrát za Real..." Lišili se jen v jedné odpovědi. Co by dělali, kdyby se jim nepodařilo dostat se do Realu. „Pak bych chtěl hrát za Slovan Liberec," hlásil mladší z Nezmarů a menší Kobylík taky zůstal věrný rodinné tradici: „Anebo budu hrát za Sigmu."