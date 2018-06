Vymazal Neymara a fanoušci mu vyhrožují smrtí. Nenávistné vzkazy adresují i jeho lyžařce

Behrami odehrál 71 minut nedělního duelu, protože při jednom ze soubojů se zranil a musel kvůli svalovým potížím vystřídat. Dokud byl však na hřišti, předváděl ze švýcarského hlediska fantastický výkon: vyhrál všechny hlavičkové souboje, měl úspěšnost přihrávek devadesát tři procent.

Byl to skvělý způsob jak „oslavit" čtvrtý start na mistrovství světa, čehož dosáhl jako první v dějinách švýcarského fotbalu. Rodák z Kosovské Mitrovice nastoupil už na šampionátech 2006, 2010 a 2014.

Neymar často po soubojích s Behramim končil na zemi. „Ale já dělal jen svoji práci. Je to prostě můj styl. Ale ne každý kontakt se mnou způsobuje bolest. Už jsem se musel smát, když se Neymar pokaždé válel na zemi. Stačilo se ho jen trochu dotknout a on dělal, jako by šlo o něco závažného. Provokoval. Je to jeden z největších hráčů, proti nimž jsem nastoupil, ale tohle jeho význam sráží," prohlásil švýcarský záložník pro deník Blick.

Pouze Behrami si společně s brankářem Sommerem vysloužil v hodnocení deníku nejvyšší možnou známku 6. Stejně vysoko hodnotí výkon borce patřícího italskému Udine i další média ve Švýcarsku, opěvují jej i fanoušci evropského týmu.

Zato příznivci Brazílie nechali frustraci volný průchod a na instagramovém účtu švýcarského reprezentanta se objevily drsné vzkazy. Vulgární urážky byly tím nejmilosrdnějším. Mnozí vyhrožují Behramimu smrtí.

„Jsi na černé listině Brazílie."

„Pokud přijedeš do Brazílie, zastřelíme tě."

Nechutnostem čelí i partnerka švýcarského fotbalisty, kterou je od jara lyžařka Lara Gutová a zápas sledovala přímo v hledišti stadiónu v Rostově na Donu. I její účet na instagramu posloužil jako terč zloby pro fanoušky Neymara a jeho týmu.

„Neymar je schopen brilantních věcí, ale je jasné, že nadcházející turnaj bude zkouškou jeho temperamentu," prohlásil brazilský fotbalový novinář Tim Vickery v reakci na výkon borce, za jehož služby Paris Saint Germain na začátku sezóny zaplatil 222 milionů eur.

Šestadvacetiletá fotbalová superstar se od února dávala dohromady po operaci nártní kůstky. Ve dvou přípravných zápasech před šampionátem Neymar vždy skóroval, při úvodním představení v Rusku však zůstal za očekáváním.