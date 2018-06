A video máte k čemu, zlobí se krajan prince Harryho. Ten si představoval hospody v Anglii

Právě penaltový pokus vlil outsiderovi z Afriky krev do žil a držel favorita v napětí. Když se Fakhreddine Ben Youssef v dresu Tuniska skácel po zákroku Walkera, kolumbijský rozhodčí Roldán neváhal a nařídil pokutový kop. „Naběhl mi do ruky. V Premier League by za takový zákrok penalta nebyla. Ale jsme na mistrovství světa,“ krčil rameny po zápase Kyle Walker. Ze strany Tuniska šlo o jediný střelecký pokus za celý duel, který mířil mezi tyče...

Paradoxně ještě v průběhu prvního poločasu zřejmě měla stejnou příležitost dostat i Anglie. A nikoliv jen jednou. Sudí však přehlédl, jak Syam Ben Youssef drží při rohovém kopu Johna Stonese jako manželku o svatební noci. Zcela nepochopitelně však jako nedovolený neposoudil ani zápasnický chvat Sassiho, po němž Harry Kane skončil na lopatkách.

Když si následně anglického kapitána k tělu přivinul pro změnu Meriah, Kane už jen otráveně mávl rukou k přihlížejícímu sudímu. Na nedovolené zákroky nereagoval ani nikdo z kolegů kolumbijského sudího sedících u videa.

„Jak je možné, že Anglie nekopala ani jednu penaltu? Naštěstí byli její hráči dost dobří, aby si poradili s nepřesnými výroky kolumbijského rozhodčího i mysteriózních verdiktů kolegů strážících systém VAR,“ napsal bývalý anglický rozhodčí Graham Poll, který řídil zápasy na šampionátech 2002 a 2006.

Collina bude mít práci

„Fauly byly tak jasné, že jsem byl překvapený a zklamaný, když se nezapojil ani brazilský rozhodčí Sandro Ricci strážící systém VAR v Moskvě. Od čeho tam je? Jeho verdikt je pro mě o to překvapivější, když v sobotu večer za stejný faul nařídil penaltu v zápase Chorvatsko–Nigérie,“ uvedl Poll ve sloupku pro Daily Mail.

„Doufám, že Pierluigi Collina jako šéf rozhodčích FIFA bude se sudími mluvit a apelovat na ně, že nedovolená hra v pokutovém území musí být trestána. Kyle Walker rukou nevhodně zablokoval protihráče, který využil kontakt. Šlo o přísnou penaltu. Dvě pro Anglii byly mnohem jasnější, nicméně je sudí nenařídil,“ uzavírá Poll komentář.

„Měli jsme kopat několik penalt. Zcela nepochybně v kontextu zákroku, po němž pokutový kop zahrávalo Tunisko. Ten byl přísný, nevypadal ani jako faul,“ připustil Harry Kane, který se v Anglii stal oslavovaným hrdinou. „Já se při několika rohových kopech nemohl ani pohnout. Ale proto tu vlastně máme video...,“ nechal větu nedokončenou útočník, jehož v rodné zemi média i fanoušci titulují jako fotbalového prince Harryho.

„Užívám si, že jsem mohl být mužem, který rozhodl. Dokázal jsem si představit erupci nadšení v hospodách v celé zemi. Vybavuji si z dětství, jak to všude žilo a fandilo se, když hrála reprezentace,“ vyprávěl Kane po vítězství 2:1.