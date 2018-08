Klape to, není důvod něco měnit, říká k pozici náhradníka v Baníku stoper Procházka

Do Baníku přišel v zimě jako zvučná posila a na jaře byl jedním z klíčových hráčů v záchranářském boji Ostravy. V přípravě se ale Václav Procházka zranil, a přestože už je zdravý, na svou šanci naskočit do ligového klání stále čeká. Dres Baníku oblékl poprvé v úterý ve 2. kole MOL Cupu na hřišti Uničova, kde Baník zvítězil 2:0.

Jaký byl pro vás první zápas sezóny?

Nebylo to jednoduchý, takže jsem rád, že budeme mít další pohárové zápasy. Ti, kteří vinou zranění, nebo i z jiných důvodů tolik nenastupují v lize, budou mít alespoň další možnost se ukázat.

Jak svou situaci vnímáte? Asi jste nečekal, že budete vysedávat na lavičce náhradníků, že?

Klape nám to v lize, vyhráváme, nedostáváme góly, takže asi není třeba něco měnit. No a my ostatní kluci, kteří nehrajeme, musíme být připraveni naskočit, až bude potřeba.

Bylo utkání v Uničově klasickým pohárovým zápasem, kdy soupeř z nižší soutěže drží, dokud mu síly stačí?

Tak nějak to přesně bylo, protože jsme z šancí v prvním poločase nedokázali dát gól. Soupeři pak narostlo sebevědomí a měli jsme i štěstí. Jejich šanci jsme ale přežili a pak sami naštěstí nějaké ty naše možnosti využili. V závěru jsme to ale zase málem zdramatizovali, protože jsme byli lehkovážní. Podržel nás Buďa (brankář Viktor Budinský – pozn. aut.), který po dlouhé době chytal a ukázal, že má formu, kterou ukazuje každý den na tréninku.

Je pro vás postup v poháru důležitý?

Chtěli bychom o poháry bojovat na obou frontách. I když 2:0 proti třetiligovému soupeři není žádný extra přesvědčivý výsledek, ale zvládli jsme a vezeme postup. Ono se to může zdát, ale není to úplně snadné chytit tempo i proti soupeři z nižší ligy. Hráli jsme v protočené sestavě, někteří z nás nastoupili poprvé v sezóně.

Myslíte, že jste přesvědčil trenéra Páníka, aby vás dal v Liberci do základní sestavy?

To utkání je hodně blízko, ale to je asi otázka spíš na trenéra. Nicméně tam pojedeme sebevědomě. Liberec sice svá domácí utkání zvládá, ale my si teď věříme a chceme na dobrou formu navázat i tam.

tom, Sport.cz, Právo