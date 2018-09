Weber po krachu v MOL Cupu: Někteří hráči ukázali, že nemají ani na druhou ligu

V úvodu utkání sice měli mírnou převahu, ale ani jednu ze svých šancí nedokázali hráči Mladé Boleslavi proměnit. Nejblíže ke gólu měl v 16. minutě Novák, když z dorážky trefil levou tyč. A tak přišel v rozmezí od 35. do 39. minuty dvojitý trest. Nejprve se trefil Froněk, poté Šípek.

Po přestávce sice Weber provedl dvojité střídání, když na hřiště poslal nejlepšího střelce této sezóny Komličenka a ofenzivního štírka Ladru. Ruský kanonýr se sice v závěru utkání dostal do slibné šance, ale neuspěl, a tak si Mladoboleslavští připsali nejhorší výsledek od roku 2009.

„Osobně jsem zklamaný hlavně z předvedeného výkonu. Že se ve fotbale prohraje utkání se soupeřem z nižší soutěže, to se může stát. Chrudim nás však předčila v nasazení a bojovností, a to se stát nemělo. Pro některé hráče tímto skončila mistrovská podzimní sezóna, neboť prokázali, že nestačí ani na druhou ligu. Výkony některých hráčů jsou pro mě velkým ponaučením," pronesl Weber, který pro výkon svých svěřenců neměl pochopení.

„Vývoj utkání ovlivnila obdržená druhá branka, potom už to bylo složité, když jsme prohrávali o dva góly. I když hráči, kteří chtějí hrát první ligu, by si měli i tak s nepříznivým stavem poradit."

Chrudim vyrovnala svůj nejlepší pohárový výsledek

Jedinou dobrou zprávou může být návrat Marka Matějovského. Zkušený záložník už o víkendu na čtvrt hodiny naskočil proti Karviné a gólem přispěl k vítězství 5:1. V úterý v Chrudimi odehrál první poločas. „S Markem jsme byli předem domluveni, že odehraje prvních čtyřicet pět minut. Nechtěli jsme riskovat, že by se ve druhé půli zranil," vysvětlil své střídání Weber.

To jeho protějšek Pavel Jirousek neskrýval nadšení. „Podařilo se nám dát dva góly a soupeř už při své snaze nenahodil řemeny. Do žádné šance jsme ho nepustili a všechno se k nám odráželo. Přál bych si, aby se nám to přeneslo do ligové soutěže." Nováčkovi druhé ligy patří po devíti kolech třináctá pozice.

Postupem do osmifinále vyrovnala Chrudim svůj nejlepší pohárový výsledek ze sezóny 1997/98.