Liberec těsné vedení v Brně udržel. Z poháru se dá projít do Evropy, cenil si výhry kouč Hornyák

„Moc se nám nevede v lize, a tak je postup v poháru pro nás mimořádně důležitý," tvrdí brankář Slovanu Filip Nguyen, který tentokrát dostal přednost před obvyklou jedničkou Hladkým. Netají spokojenost, že vychytal čisté konto.

„Byl to těžký zápas, Brno ve druhé půli tlačilo. Na nás bohužel leží kvůli nevýrazným výsledkům v lize tak trochu psychická deka. To, že jsme hned na konci první minuty vstřelili gól, nám moc pomohlo. Výsledkově pro nás utkání dopadlo dobře, a tak odjíždíme domů v dobré náladě," měl radost.

Slovenský kouč Liberce Zsolt Hornyák litoval, že jeho mužstvo nezvýšilo v prvním poločase na 2:0. „Blízko k tomu měl především Mashike," připomněl jeho sólo, které zneškodnil domácí brankář Halouska.

„Zbrojovka pak vstoupila dobře do druhé půle. Podala kvalitní výkon, bylo vidět, že ještě na jaře taky hrála v nejvyšší soutěži. Těsné vedení jsme ale udrželi a jsme za to moc rádi. Vždyť z poháru se dá projít do předkola Evropské ligy," přemítá Hornyák.

Trenér Zbrojovky: Při prvních akcích hostů jsme zazmatkovali

Útočníka Martina Zikla, který nahradil na hrotu brněnské sestavy lehce zraněného Mageru, štvala rychle inkasovaná branka. „Byla naprosto zbytečná. Po pauze jsme si sice vynutili převahu, avšak bohužel se nám nepodařilo libereckou defenzívu překonat a vynutit si aspoň prodloužení," mrzelo ho.

Trenér Zbrojovky Pavel Šustr mínil, že jeho celek nastoupil k duelu proti prvoligistovi přemotivovaný. „Při prvních dvou akcích hostů jsme v obraně zazmatkovali. Pak jsme se ale oklepali a vyrovnali hru. Po změně stran jsme si vypracovali i nějaké střelecké příležitosti, ale bohužel jsme je neproměnili. Pozitivní je, že jsme se silným soupeřem drželi herně krok, avšak z porážky a vyřazení jsem samozřejmě smutný," připustil.

Věří, že Brňané na solidní výkon navážou v nedělním druholigovém střetnutí s Varnsdorfem. „Ale výsledek musí být samozřejmě diametrálně odlišný. Chceme před našimi fandy zvítězit a zároveň předvést fotbal, který se bude divákům líbit," předsevzal si Šustr.