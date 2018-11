Rychlý gól nám svázal nohy, přiznal liberecký kouč Hornyák po postupu v domácím poháru

„Více jsem spokojený z postupu než z předvedeného výkonu," přiznal liberecký kouč Zsolt Hornyák. „Byl to spíše bojovný zápas, nebylo to moc o šancích, ale důležité je, že jsme vyhráli," pověděl liberecký záložník Radim Breite.

Postup mezi nejlepších osm týmů v domácím poháru vystřelil už ve druhé minutě zápasu Roman Potočný. „Na půlce jsem sebral odražený balón, dal jsme to Péšovi (Jakubu Peškovi) do strany, přetáhl to na Kosťu (Martina Koscelníka), který to dobře podržel. Běžel jsem do vápna, dobře to necentroval a trefilo mě to do hlavy," popsal lakonicky bleskový gól pod břevno Trmalovy branky.

„Rychlý gól nám trochu svázal nohy. Myslím, že jsme se trochu začali bát o postup a herně jsme ztratili střed hřiště. Byla cítit absence Péti Ševčíka," postrádal Hornyák zraněného špílmachra Petra Ševčíka.

„Ztráceli jsem odražené míče a Slovácko z toho těžilo a mělo územní převahu. Vázla nám kombinace a na můj vkus jsme hráli víc defenzivně, ale pohárové zápasy jsou v tom logicky těžší, počítá se každý gól. Máme další nulu, to je velmi důležité," cenil si liberecký kouč dalšího čistého konta.

Slovan vyhrál potřetí v řadě 1:0. „S Boleslaví jsme ale měli vyhrát tak 8:1. Vždy chceme vyhrát víc, ale hlavně že vyhrajeme," poznamenal Potočný, který Slovácko ocenil.

„Jsou houževnatí, běhaví kluci. Mají i dobře poskládaný mančaft. Jen se jim teď nedaří, jsou pod dekou, ale to jsme měli taky. Až to z nich spadne, zvednou se. Nemají tým na to, aby sestoupili," poznamenal Potočný k soupeři, který poprvé vedl nový kouč Martin Svědík.