Tohle nebyla Dukla, tvrdil po výhře na Julisce teplický kouč

Z postupu svých svěřenců měl Hejkal pochopitelně radost. "Z naší strany to bylo povedené utkání, povedených 75 minut do vystřídání. Byli jsme aktivnější, měli jsme pohyb a větší chuť po vítězství," konstatoval spokojeně trenér Teplic.

Rozhodně ale nedovolí, aby jeho tým létal v oblacích, zvláště když za pár dní přijedou Teplice na Julisku znovu a bude se hrát o ligové body. "Z hráčů musíme vyhnat myšlenky, že tohle byla Dukla Praha. Nebyla, za týden bude Dukla Praha, jsem o tom přesvědčený," uvedl Hejkal. Jeho tým nasměroval za postupem hattrick Martina Jindráčka. "Nevím, jestli to byly lehké góly. Měl jsem konečně štěstí, že to tam spadlo. Je jedno, jaké to byly góly. Nevím, jestli jsem někdy dal hattrick, asi byl můj premiérový," konstatoval střelec.

Skuhravý neskrýval zklamání

Kouč Dukly realisticky přiznal, že Teplice měly navrch. "Od začátku do konce jsme tahali za kratší konec. Tohle nebyl přístup ligového hráče a za to nesu jednoznačně vinu já. Věděl jsem, že situace nebude jednoduchá, ale že hráči nebudou ochotní v některých zápasech ani poctivě pracovat, je samozřejmě komplikace," uvedl zklamaně kouč Dukly Roman Skuhravý.

"Dva hráči Ostojič a Miloševič hráli to, co měli hrát. Nevím, co zbytek. Nebyli jsme dneska důstojným soupeřem Teplic. Také bych rád věřil, že to za týden bude jiná Dukla," dodal.