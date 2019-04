FOTBAL ONLINE: Sparta zvládla penaltové drama a postupuje! Slavia ničí doma Karvinou

Na Stínadlech se hrál bojovný fotbal, šancí dlouho moc k vidění nebylo. Spartu poslal do vedení patnáct minut před koncem střídající Plavšič, když usměrnil do téměř odkryté branky nepovedené zakončení Kangy. To prošlo pokutovým územím a pro srbského štírka nebyl problém skórovat. V nastaveném čase však Teplice po sérii sparťanských zaváhání srovnaly. Hlavou se po centru Kučery prosadil Jeřábek a šlo se do prodloužení.

Tam měly pro změnu blíž k postupu Severočeši. Po centru Kučery poslal tým trenéra Hejkala do vedení Hošek. Drama však ještě neskončilo a v úplném závěru prodloužení pro změnu udeřil sparťanský talent Drchal. A šlo se do penalt.

Tam nejprve selhal ve druhé sérii domácí Kučera, ale ve třetí pro změnu promarnil svou šanci sparťan Plavšič a Teplice mohly srovnat krok. Jenže zkušený Ljevakovič vsadil na razanci a trefil dělovkou břevno. Zbývající borci v rudém dresu Drchal s Kangou nezaváhali a nervák tak měl pro Letenské šťastný a postupový konec.

Slavia vede suverénně nejvyšší soutěž. Remíza 1:1 s Libercem na tom nemohla nic změnit, dál má náskok sedmi bodů v čele tabulky. V poháru se červenobílí podeváté z posledních 11 utkání představí doma.