Slavii láká double i pomsta Chelsea za omyl se Spartou

„Jdeme za tím, double jednoznačně chceme. Zápis do historie Slavie nás hodně láká," prohlásil jeden z asistentů Jaroslav Köstl. „Je pro nás velká motivace být prvním týmem, který double pro Slavii získá," doplnil obránce Michal Frydrych, autor úvodní branky.

Postup do semifinále byl pro sešívané víceméně pohodovou záležitostí. Byť se v prvních 30 minutách i kvůli výrazným změnám v sestavě hledali, nasázeli nakonec Karviné pět gólů.

Mick van Buren ze Slavie (nahoře) střílí gól ve čtvrtfinále fotbalového MOL Cupu.

Vít Šimánek, ČTK

„Máme, co jsme chtěli, jdeme v poháru dál. Nicméně ve hře byly rezervy, a nebylo jich málo. Hlavně v prvním poločase. Takže neskáčeme dva metry vysoko," pravil Köstl. Hosté kvůli kritické situaci v lize, kde usilují o záchranu, nechali odpočívat všechny opory. Přesto mohli jít do vedení, po pohledné akci trefili tyč.

„Kdyby dal soupeř gól, měli bychom cestu za postupem těžší. Za první poločas panovala velká nespokojenost, o přestávce jsme to důrazně řešili. Hráči to rychle pochopili," podotkl Köstl.

Červenobílým nyní začíná pekelná série. V sobotu ligový duel na Dukle, ve čtvrtek úvodní čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea, tři dny na to derby se Spartou, za další čtyři odveta na Stamford Bridge, následně liga ve Zlíně.

Lazar Djordjevič z Karviné a Ibrahim Benjamin Traoré ze Slavie v akci během čtvrtfinále fotbalového poháru.

Vít Šimánek, ČTK

„Chceme být úspěšní na všech frontách. Zvládat takovou zátěž nám umožňuje šířka kádru. Když chodí do zápasů hráči jako Ševčík a další, je to obrovská kvalita. Proto tady tito hráči jsou," pochvaloval si Köstl, podle kterého se v kabině Slavie příliš neřešilo úterní faux pas Chelsea.

Anglický klub na svém webu anoncoval spuštění prodeje lístků na domácí odvetu čtvrtfinále Evropské ligy, popletl však jméno soupeře. Namísto Slavie uvedl jejího největšího rivala Spartu. „Stává se. Co vím, na UEFA se to přihodilo už několikrát. Musíme udělat všechno pro to, aby si nás pro příště zapamatovali a napsali to správně," reagoval Köstl. „Nevím, jestli šlo o apríl, nebo ne. Chelsea to můžeme vrátit jedině na hřišti," dodal Frydrych.