Manželka bez klitorisu. A jeho děti stejně zabijem. Nepřijatelné! omlouvá se Tvrdík Strakovi za kotel

Hladký postup, k tomu ovšem drsné pokřiky z hlediště! Pohárový střet slávistů s karvinským protivníkem, kterého přivedl do Edenu František Straka, na hřišti skončil jasnou výhrou červenobílých (5:0). Ostré názorové střety se ovšem po boji rozpoutaly ohledně slovních výlevů z tribun směrem k trenérovi hostů, který před lety coby rozbuška se sparťanskými kořeny přišel nakrátko do Edenu. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík se za ně omlouvá na Twitteru.

Straka ven! Strako, ty ku..vo! Táhni na Spartu. Taktéž pohlavní orgány se v hledišti různě skloňovaly... „Franta Straka nemá ču..ka, jeho žena nemá klitoris, jeho děti stejně zabijem," znělo z kotle na Tribuně Sever.

„Jménem klubu se omlouvám rodině Františka Straky. Stydím se. Včerejší sprosté urážky na adresu manželky a dětí nepatří nejen k jakémukoliv sportu, ale do jakékoliv společnosti," uvedl Tvrdík dnes ráno na Twitteru na adresu tribuny, která je v posledních týdnech propíraná.

Jmenem klubu se omlouvam rodine Frantiska Straky. Stydim se. Vcerejsi sproste urazky na adresu manzelky a deti nepatri nejen k jakemukoliv sportu, ale do jakekoliv spolecnosti. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 3. dubna 2019

Její část je uzavřená pro Evropskou ligu s Chelsea za prohřešky v utkání s Genkem. Tvrdík v souvislosti s tím možná bude muset slevit ze svých velkých vyhlášení, kterak klub spravedlivě umožnil účast v hledišti všem permanentkářům na zápase s londýnským gigantem, teď navíc s jádrem skandujících fandů jen těžko hledal jakýkoli soulad.

Obdivuji TS za neuveritelnou podporu, kterou tymu poskytuje. Za praci, kterou si dava s uzasnymi choreografiemi. Ale minule urazeni libereckeho brankare a vcera rodiny trenera Straky, to pro mne neni historicky ideal Slavie. Lidri by meli zvazit, kam spolecny entusiasmus smeruji. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 3. dubna 2019

„Obdivuji TS (Tribunu Sever) za neuvěřitelnou podporu, kterou týmu poskytuje. Za práci, kterou si dává s úžasnými choreografiemi. Ale minulé urážení libereckého brankáře (Nguyena s vietnamskými kořeny) a včera rodiny trenéra Straky, to pro mne není historický ideál Slavie. Lídři (fandů) by měli zvážit, kam společný entuziasmus směřují," uvedl Tvrdík v dalším ze svých příspěvků na síti, kde se rozproudila vášnivá výměna názorů.

Tohle myslite vazne? “Jeho deti stejne zabijem”. Stydim se a Vas nechapu. Doporucuji prohlidku Muzea, at vite, na jakych idealech byl klub zalozen. — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) 3. dubna 2019

„Už jenom chyběly dýmovnice," podivil se jeden z Tvrdíkových zastánců vyzývající k reakci klubu. „Ano chyběly, neboooooj, zas budou," napsal další z účastníků debaty. Vtípek nebo pohrůžka?

S protivníky, kteří berou pokřiky jako nadsázku a součást povzbuzování, se Tvrdík pustil do výměny názorů. „Tohle myslíte vážně? ,Jeho děti stejně zabijem'. Stydím se a Vás nechápu," oslovil jednoho z přispěvatelů. „Jako táta tří dětí Vám říkám, že podobné skandovaní je pro mě naprosto nepřijatelné. Jsem rád, že jste mě uklidnil, že je doopravdy nikdo zabít nechtěl. Tohle přece nemůžete myslet vážně. Za TS stojíme, jak to jen jde, včetně orgánů FA ČR nebo UEFA. Ale tohle již nikdy prosím!!!" uvedl dále.

Trenér Karviné František Straka na Slavii.

Vít Šimánek, ČTK

Co na to sám Straka? „Trapné," přecházel to po utkání.

Slavii vedl v deseti ligových zápasech na přelomu let 2011 a 2012, přitom se předtím i potom označoval za sparťanského srdcaře. Fanoušci červenobílých proti němu protestovali a Straka pak raději rezignoval. Stal se terčem útoků i od sparťanů.